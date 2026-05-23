Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля из-за жалоб

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру из-за жалоб участников гуманитарной флотилии "Сумуд" на жестокое обращение с ними после их попытки прорвать блокаду сектора Газа с гуманитарной помощью, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Вместе с тем Барро отметил, что Франция осуждает попытку флотилии прорваться в сектор Газа с гуманитарной помощью, назвав ее бесполезной и посетовав, что она создала дополнительную нагрузку на французские дипучреждения.