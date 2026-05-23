Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля из-за жалоб

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру из-за жалоб участников гуманитарной флотилии "Сумуд" на жестокое обращение с ними после их попытки прорвать блокаду сектора Газа с гуманитарной помощью, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Ранее радиостанция France Info сообщала, что участники флотилии намерены подать жалобы на Израиль в ряде стран за жестокое обращение.
"Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Франции. Это решение было принято после вопиющих действий в отношении французских и европейских граждан, находившихся в составе флотилии "Сумуд", - написал Барро на своей странице в соцсети Х.
Глава МИД Франции призвал Евросоюз также ввести ограничения против израильского министра.
Вместе с тем Барро отметил, что Франция осуждает попытку флотилии прорваться в сектор Газа с гуманитарной помощью, назвав ее бесполезной и посетовав, что она создала дополнительную нагрузку на французские дипучреждения.
Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В понедельник стало известно, что флотилия была окружена и, как сообщили организаторы, подверглась силовому перехвату со стороны израильских военных кораблей в международных водах, примерно в 250 морских милях от побережья Газы.