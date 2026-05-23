Рейтинг@Mail.ru
Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля из-за жалоб - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 23.05.2026
Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля из-за жалоб

Франция запретила въезд Итамару Бен-Гвиру из-за жалоб активистов

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция запретила въезд министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру.
  • Решение было принято после жалоб участников гуманитарной флотилии «Сумуд» на жестокое обращение со стороны Израиля.
  • Глава МИД Франции призвал Евросоюз также ввести ограничения против израильского министра.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру из-за жалоб участников гуманитарной флотилии "Сумуд" на жестокое обращение с ними после их попытки прорвать блокаду сектора Газа с гуманитарной помощью, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Ранее радиостанция France Info сообщала, что участники флотилии намерены подать жалобы на Израиль в ряде стран за жестокое обращение.
Активисты флотилии Сумуда, задержанные при попытке прорвать морскую блокаду Израиля - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Израильские силовики поставили на колени активистов флотилии "Сумуд"
20 мая, 16:00
"Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Франции. Это решение было принято после вопиющих действий в отношении французских и европейских граждан, находившихся в составе флотилии "Сумуд", - написал Барро на своей странице в соцсети Х.
Глава МИД Франции призвал Евросоюз также ввести ограничения против израильского министра.
Вместе с тем Барро отметил, что Франция осуждает попытку флотилии прорваться в сектор Газа с гуманитарной помощью, назвав ее бесполезной и посетовав, что она создала дополнительную нагрузку на французские дипучреждения.
Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В понедельник стало известно, что флотилия была окружена и, как сообщили организаторы, подверглась силовому перехвату со стороны израильских военных кораблей в международных водах, примерно в 250 морских милях от побережья Газы.
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Флотилия Сумуда" обвинила израильских военных в сексуальном насилии
7 мая, 23:53
 
В миреФранцияБарселона (город)ИзраильЖан-Ноэль Барро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала