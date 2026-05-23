На юго-западе Москвы ребенок провалился в люк фонтана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Симферопольском бульваре в Москве ребенок провалился в люк фонтана.
- Инцидент произошел, когда дети играли, в настоящее время ребенок вне опасности.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний, по предварительным данным, провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре в Москве, который дети открыли, когда играли, в настоящее время ребенок вне опасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, ребенок провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре. В настоящий момент несовершеннолетний находится вне опасности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, инцидент произошел, когда дети играли в фонтане и открыли люк.
