На юго-западе Москвы ребенок провалился в люк фонтана

Краткий пересказ от РИА ИИ На Симферопольском бульваре в Москве ребенок провалился в люк фонтана.

Инцидент произошел, когда дети играли, в настоящее время ребенок вне опасности.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний, по предварительным данным, провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре в Москве, который дети открыли, когда играли, в настоящее время ребенок вне опасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, ребенок провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре. В настоящий момент несовершеннолетний находится вне опасности", - сказал собеседник агентства.