Краткий пересказ от РИА ИИ
БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз в лицемерном поведении в вопросе отказа от энергоресурсов из России.
"Самое смешное то, что нас критикуют за то, что мы хотим брать нефть и газ (в России - ред.), а в 2025 году резко вырос импорт сжиженного газа из России в Западную Европу. Это и есть лицемерие. Нам будут кричать: вы не можете покупать, это же российское (сырье - ред.). А при этом Европа покупает большие объемы сжиженного российского газа", - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в субботу.
Он заявил, что решение отказаться от энергоресурсов из России является идеологическим.
