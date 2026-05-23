13:01 23.05.2026
Фицо обвинил ЕС в лицемерии в вопросе отказа от энергоресурсов из России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз в лицемерном поведении в вопросе отказа от энергоресурсов из России.
  • Фицо уверен, что решение отказаться от российских энергоресурсов является идеологическим.
БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз в лицемерном поведении в вопросе отказа от энергоресурсов из России.
"Самое смешное то, что нас критикуют за то, что мы хотим брать нефть и газ (в России - ред.), а в 2025 году резко вырос импорт сжиженного газа из России в Западную Европу. Это и есть лицемерие. Нам будут кричать: вы не можете покупать, это же российское (сырье - ред.). А при этом Европа покупает большие объемы сжиженного российского газа", - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в субботу.
Он заявил, что решение отказаться от энергоресурсов из России является идеологическим.
Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
