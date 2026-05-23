Фицо призвал политиков Евросоюза к диалогу с Россией

БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских политиков самостоятельно налаживать диалог с РФ, а не расспрашивать о его беседах с российским президентом Владимиром Путиным.
"Это не может работать так, что я еду на встречу с президентом Путиным, публично все меня ругают, а потом все мне звонят и ходят за мной в туалет, спрашивают меня: Роберт, скажи нам, что Путин говорил? Так, черт возьми, езжайте туда, поговорите с ним и узнаете, что Путин говорит", - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в субботу.
Он отметил важность диалога, добавив, что избежать серьезных проблем можно только при наличии коммуникации между странами.