Фицо призвал политиков Евросоюза к диалогу с Россией - РИА Новости, 23.05.2026
11:55 23.05.2026
Фицо призвал политиков Евросоюза к диалогу с Россией

Фицо призвал европейских политиков самостоятельно налаживать диалог с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских политиков самостоятельно налаживать диалог с Россией.
  • Фицо выразил недовольство тем, что его критикуют за встречи с Путиным, а затем расспрашивают о содержании этих встреч.
  • Премьер-министр подчеркнул важность диалога между странами для избежания серьезных проблем.
БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских политиков самостоятельно налаживать диалог с РФ, а не расспрашивать о его беседах с российским президентом Владимиром Путиным.
"Это не может работать так, что я еду на встречу с президентом Путиным, публично все меня ругают, а потом все мне звонят и ходят за мной в туалет, спрашивают меня: Роберт, скажи нам, что Путин говорил? Так, черт возьми, езжайте туда, поговорите с ним и узнаете, что Путин говорит", - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в субботу.
Он отметил важность диалога, добавив, что избежать серьезных проблем можно только при наличии коммуникации между странами.
