Фетисов подал заявку на участие в праймериз ЕР

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двухкратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, действующий депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва, выяснило РИА Новости, изучив данные о кандидатах праймериз.

"Вместе с командой губернатора Московской области, командой городских округов, региональной командой партии "Единая Россия" мы уже сделали многое и будем продолжать работать на благо людей и добиваться результата", - подчеркнул Фетисов.