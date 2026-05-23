Фетисов подал заявку на участие в праймериз ЕР

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двухкратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, действующий депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва, выяснило РИА Новости, изучив данные о кандидатах праймериз.
"Единая Россия" 11 марта запустила регистрацию участников предварительного голосования, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Регистрация кандидатов уже завершилась, а регистрация избирателей продлится до 29 мая. Само предварительное голосование будет проходить онлайн с 25 по 31 мая.
Фетисов выдвинулся на предварительное голосование партии по выборам депутатов Государственной думы по Подольскому одномандатному округу Московской области. В своем обращении к избирателям он отметил, что решил участвовать в праймериз, чтобы увидеть результаты своей работы, услышать мнение тех, кто оказал ему доверие.
"Вместе с командой губернатора Московской области, командой городских округов, региональной командой партии "Единая Россия" мы уже сделали многое и будем продолжать работать на благо людей и добиваться результата", - подчеркнул Фетисов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября.
