00:05 23.05.2026

Церковный фестиваль "Артос" пройдет в Москве 26-31 мая

© РИА Новости / Александр ФилипповКолокола на православном фестивале "Артос" в Сокольниках
  • Церковный фестиваль "Артос" пройдет в Москве с 26 по 31 мая.
  • В этом году темой мероприятия станет "Ремесло и традиции", на лекциях, беседах и мастер-классах будут искать ответ на вопрос, как труд влияет на духовную жизнь человека.
  • На фестивале можно будет приобрести православные иконы и книги, ювелирные украшения с христианской символикой, фермерские и монастырские продукты.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Влияние труда на духовную жизнь обсудят на православном фестивале в Москве, говорится в сообщении, распространенном Синодальным отделом Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
"Православный фестиваль и выставка-ярмарка "Артос" пройдет с 26 по 31 мая в ивент-холле "Даниловский" возле Свято-Данилова монастыря. Тема фестиваля: "Ремесло и традиции". Организаторы приглашают вместе на лекциях, беседах и мастер-классах искать ответ на вопрос, как труд влияет на духовную жизнь человека. Вход на все события бесплатный", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на фестивале также можно приобрести православные иконы и книги, ювелирные украшения с христианской символикой и заказать церковные требы. Там также представят фермерские и монастырские продукты, растительные масла, товары для здоровья (настойки, мази, травяные сборы) и одежду из натуральных материалов, добавляют организаторы.
Время работы фестиваля: с 11.00 до 19.00 мск (31 мая – до 17.00 мск), подробнее с программой можно ознакомиться на его сайте.
