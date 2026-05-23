В Калифорнии из-за утечки на заводе эвакуируют около 40 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В калифорнийском городе Гарден-Гров произошла утечка опасных веществ на заводе GKN Aerospace.
- Из-за утечки токсичных паров около 40 тысяч человек оказались затронуты эвакуацией.
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая - РИА Новости. Около 40 тысяч человек оказались затронуты эвакуацией в калифорнийском городе Гарден-Гров из-за утечки опасных веществ на промышленном предприятии, сообщил начальник местной полиции Амир Эль-Фарра.
Инцидент начался в четверг на заводе GKN Aerospace: из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, угроза утечки или взрыва сохраняется.
"На данный момент, по нашим оценкам, зона эвакуации затрагивает около 40 тысяч человек", - заявил шеф полиции Гарден-Гров Амир Эль-Фарра в ходе пресс-конференции.
В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США
20 декабря 2024, 07:21