В Калифорнии из-за утечки на заводе эвакуируют около 40 тысяч человек

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая - РИА Новости. Около 40 тысяч человек оказались затронуты эвакуацией в калифорнийском городе Гарден-Гров из-за утечки опасных веществ на промышленном предприятии, сообщил начальник местной полиции Амир Эль-Фарра.

Инцидент начался в четверг на заводе GKN Aerospace: из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, угроза утечки или взрыва сохраняется.