Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии из-за утечки на заводе эвакуируют около 40 тысяч человек - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 23.05.2026
В Калифорнии из-за утечки на заводе эвакуируют около 40 тысяч человек

В Калифорнии из-за утечки опасных веществ эвакуируют около 40 тысяч человек

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В калифорнийском городе Гарден-Гров произошла утечка опасных веществ на заводе GKN Aerospace.
  • Из-за утечки токсичных паров около 40 тысяч человек оказались затронуты эвакуацией.
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая - РИА Новости. Около 40 тысяч человек оказались затронуты эвакуацией в калифорнийском городе Гарден-Гров из-за утечки опасных веществ на промышленном предприятии, сообщил начальник местной полиции Амир Эль-Фарра.
Инцидент начался в четверг на заводе GKN Aerospace: из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, угроза утечки или взрыва сохраняется.
"На данный момент, по нашим оценкам, зона эвакуации затрагивает около 40 тысяч человек", - заявил шеф полиции Гарден-Гров Амир Эль-Фарра в ходе пресс-конференции.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США
20 декабря 2024, 07:21
 
В миреКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала