На Енисее опрокинулась лодка, пропали два человека

- На реке Большой Енисей в Туве опрокинулась надувная резиновая лодка, в которой находились три человека.
- Одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег, а двух без вести пропавших — мужчину 51 года и женщину 47 лет — ищут сотрудники центра ГИМС и полиции.
КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Спасатели ищут двух человек, выпавших из резиновой лодки на реке Большой Енисей в Туве, сообщает республиканский главк МЧС.
По его данным, в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике Тыва поступило сообщение о том, что вниз по течению реки Большой Енисей, по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку, перевернулась надувная резиновая лодка, в которой находились три человека.
"Все они были без спасательных жилетов. Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег. Двух без вести пропавших человек - мужчину в возрасте 51 года и женщину 47 лет ищут сотрудники центра ГИМС и полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поисковая группа обнаружила лодку в 500 метрах вниз по течению реки от места происшествия. Поисковые работы находятся на контроле начальника главка генерал-майора внутренней службы Алексея Артемова.