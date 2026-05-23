20:12 23.05.2026
Критическая инфраструктура Энергодара питается от резервных источников

Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар вторые сутки обесточен.
  • Критическая инфраструктура Энергодара запитана от резервных источников.
  • ВСУ непрерывно атакуют дронами Энергодар, повреждена инфраструктура и объекты связи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар вторые сутки обесточен, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Максим Пухов.
Пухов ранее в субботу сообщал РИА Новости, что ВСУ непрерывно атакуют дронами Энергодар, в результате чего в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов.
"Город вторые сутки обесточен, делается все возможное для восстановления энергоснабжения. Критическая инфраструктура запитана от резервных источников", - сказал Пухов.
Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщил о продолжающихся аварийно-восстановительных работах в регионе, где уже несколько суток нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ.
ЭнергодарЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
