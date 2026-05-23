Критическая инфраструктура Энергодара питается от резервных источников

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар вторые сутки обесточен, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Максим Пухов.
Пухов ранее в субботу сообщал РИА Новости, что ВСУ непрерывно атакуют дронами Энергодар, в результате чего в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов.
"Город вторые сутки обесточен, делается все возможное для восстановления энергоснабжения. Критическая инфраструктура запитана от резервных источников", - сказал Пухов.
Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщил о продолжающихся аварийно-восстановительных работах в регионе, где уже несколько суток нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ.