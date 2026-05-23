Глава Энергодара сообщил о непрерывных ударах дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. ВСУ в субботу непрерывно атакуют дронами Энергодар Запорожской области, в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов, сообщил РИА Новости глава городской администрации Максим Пухов.
"Город сегодня непрерывно атакуют дронами (ВСУ). Под ударами оказываются автомобили, вышки мобильной связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры. Повреждены два автобуса" , - рассказал Пухов.
Он добавил, что, к счастью, пострадавших от атак нет, Энергодар остается обесточенным, работают резервные источники энергии.
22 июня 2022, 17:18