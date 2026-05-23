Глава Энергодара сообщил о непрерывных ударах дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. ВСУ в субботу непрерывно атакуют дронами Энергодар Запорожской области, в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов, сообщил РИА Новости глава городской администрации Максим Пухов.