19:20 23.05.2026 (обновлено: 19:32 23.05.2026)
Глава Энергодара сообщил о непрерывных ударах дронов ВСУ

Украинские дроны непрерывно атакуют Энергодар, повреждена инфрастуктура

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ в субботу непрерывно атакуют дронами Энергодар в Запорожской области.
  • В городе повреждены инфраструктура, объекты связи, автомобили, автобусы, кровли домов, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. ВСУ в субботу непрерывно атакуют дронами Энергодар Запорожской области, в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов, сообщил РИА Новости глава городской администрации Максим Пухов.
"Город сегодня непрерывно атакуют дронами (ВСУ). Под ударами оказываются автомобили, вышки мобильной связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры. Повреждены два автобуса" , - рассказал Пухов.
Он добавил, что, к счастью, пострадавших от атак нет, Энергодар остается обесточенным, работают резервные источники энергии.
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Запорожская область
 
 
