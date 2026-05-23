Ученый рассказал, когда Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности
07:15 23.05.2026
Ученый рассказал, когда Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности

Снимок полярной области Земли, сделанный первым спутником "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Разрушительное природное явление Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности в конце 2026 - начале 2027 года, но на территории России оно проявляется в меньшей степени, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Осипов.
Ранее РИА Новости выяснило, изучив базу данных международной метеорологической организации ECMWF и получив комментарии экспертов, что мир опасается аномального потепления вод Тихого океана и самого разрушительного природного явления Эль-Ниньо с 1877 года: оно грозит падением урожайности в ряде регионов и глобальным голодом.
"С высокой долей вероятности данное явление на этот раз будет достаточно сильным и достигнет максимальной интенсивности в конце 2026 - начале 2027 года. На территории России Эль-Ниньо проявляется в меньшей степени. Однако в целом установлено, что годы, наступающие после кульминации данного явления оказываются наиболее теплыми", - сказал РИА Новости ученый.
Он добавил, что в ответ на формирование Эль-Ниньо может отмечаться рост числа тропических циклонов, часть которых может достигать южной части Дальнего Востока.
"Наиболее сильно последствия Эль-Ниньо проявляются в регионах вблизи Тихого океана. Так, в Перу и Эквадоре данное явление приводит к обильным аномальным осадкам, которые могут сопровождаться сильными наводнениями. А в Индонезии, где обычно влажно, напротив, могут отмечаться засухи и лесные пожары", - отметил Осипов.
По его словам, с такими же последствиями может столкнуться Австралия.
"Указанные аномалии погодных режимов отмечаются по мере развития самого явления и могут сохраняться до его полного затухания", - заключил эксперт.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.
