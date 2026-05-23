Ученый рассказал, когда Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Разрушительное природное явление Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности в конце 2026 - начале 2027 года, но на территории России оно проявляется в меньшей степени, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Осипов.

Ранее РИА Новости выяснило, изучив базу данных международной метеорологической организации ECMWF и получив комментарии экспертов, что мир опасается аномального потепления вод Тихого океана и самого разрушительного природного явления Эль-Ниньо с 1877 года: оно грозит падением урожайности в ряде регионов и глобальным голодом.

"С высокой долей вероятности данное явление на этот раз будет достаточно сильным и достигнет максимальной интенсивности в конце 2026 - начале 2027 года. На территории России Эль-Ниньо проявляется в меньшей степени. Однако в целом установлено, что годы, наступающие после кульминации данного явления оказываются наиболее теплыми", - сказал РИА Новости ученый.

Он добавил, что в ответ на формирование Эль-Ниньо может отмечаться рост числа тропических циклонов, часть которых может достигать южной части Дальнего Востока

"Наиболее сильно последствия Эль-Ниньо проявляются в регионах вблизи Тихого океана. Так, в Перу Эквадоре данное явление приводит к обильным аномальным осадкам, которые могут сопровождаться сильными наводнениями. А в Индонезии , где обычно влажно, напротив, могут отмечаться засухи и лесные пожары", - отметил Осипов

По его словам, с такими же последствиями может столкнуться Австралия

"Указанные аномалии погодных режимов отмечаются по мере развития самого явления и могут сохраняться до его полного затухания", - заключил эксперт.