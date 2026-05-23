Коллектив LRK Trio выступил в первый день фестиваля "Джаз на Трех Горах"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Детский ансамбль Moscow Jazz Peppers, коллектив LRK Trio и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова выступили в первый день фестиваля "Джаз на Трех Горах" в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

"Наблюдая за тем, что сейчас происходит на фестивалях, в джаз-клубах, я думаю, что музыканты все очень разные. Есть те, кто исповедует традиционную музыку, старается находиться в ее границах - это их право. Но большинство тех, кто испытывает некие творческие муки, они пытаются разрушать границы между разными видами музыки - не только внутри джаза, они играют современную музыку, отвечающую тем реалиям, которые окружают нас сейчас", - сказал со сцены джазовый обозреватель, ведущий фестиваля Михаил Митропольский.

Первый день фестиваля открылся выступлением детского ансамбля Moscow Jazz Peppers. Участники коллектива, несмотря на юный возраст, уже являются опытными музыкантами и победителями различных конкурсов. После них на сцену вышли гитарист Николай Куликов, пианист Алексей Подымкин и джазовая певица Анастасия Лютова. В их исполнении прозвучали произведения джазовой классики.

Кроме того, перед гостями фестиваля выступил коллектив LRK Trio, в составе которого пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов. Трио известно своим умением сочетать множество видов музыки - и академической, и современной.

Завершился первый день "Джаза на Трех Горах" выступлением Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова, в составе коллектива - студенты и выпускники ведущих музыкальных вузов России , солисты московских джазовых биг-бэндов.

На протяжении всего дня, до самого завершения концертной программы, публика находилась на территории Храма Николая Чудотворца на Трех Горах, а к вечеру людей стало еще больше. В этот день джаз объединил сразу несколько поколений - от мала до велика, многие пришли целыми семьями.

На следующий день гости услышат джазовые композиции в исполнении Ансамбля Дениса Мельникова и коллектива Ирины Родилес. Перед зрителями выступят Трио Якова Окуня, соло - Карина Кожевникова, а также Биг-бэнд Академии джаза под руководством заслуженного артиста России Павла Овчинникова.

Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.