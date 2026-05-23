В Москве машина "отрикошетила" от авто и сбила женщину-пешехода у остановки

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, в районе дома 18 на улице Окская произошло ДТП с участием двух автомобилей", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате аварии пострадали два человека.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, одна из машин после столкновения с другим авто выехала на тротуар и сбила женщину-пешехода рядом с остановкой общественного транспорта. Кроме того, по его словам, в ДТП также пострадал пассажир одного из автомобилей.
