В Москве машина "отрикошетила" от авто и сбила женщину-пешехода у остановки

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, одна из машин после столкновения с другим авто выехала на тротуар и сбила женщину-пешехода рядом с остановкой общественного транспорта. Кроме того, по его словам, в ДТП также пострадал пассажир одного из автомобилей.