ДНЯО остается краеугольным камнем международной безопасности, заявили в МИД

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был и остается краеугольным камнем международной безопасности и режима нераспространения ядерного оружия, заявил МИД РФ.
"(Договор – ред.) был и остается краеугольным камнем международной безопасности и режима нераспространения ядерного оружия. Главное – обзор ДНЯО состоялся", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В заявлении отмечается, что Россия как депозитарий Договора продолжит наращивать усилия в целях обеспечения его целостности и авторитета в интересах мира, безопасности и стабильности.