Иранское постпредство при ООН обвинило США в провале конференции по ДНЯО - РИА Новости, 23.05.2026
04:53 23.05.2026 (обновлено: 05:52 23.05.2026)
Иранское постпредство при ООН обвинило США в провале конференции по ДНЯО

Постпредство Ирана при ООН обвинило США в провале конференции по ДНЯО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обзорная конференция по ДНЯО завершилась без итогового документа. Иранское постпредство при ООН обвинило в этом США и их союзников.
  • В иранской миссии предупредили, что без ядерного разоружения у ДНЯО не может быть будущего.
ООН, 23 мая - РИА Новости. Обзорная конференция по ДНЯО завершилась без итогового документа из-за США и их союзников, заявили в иранском постпредстве при ООН.
Участники Обзорной конференции ДНЯО ранее не смогли принять итоговый документ. Председатель соответствующей конференции До Хунг Вьет объявил, что не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия. На предыдущих конференциях в 2015 и 2022 годах итоговый документ также не был согласован.
"Обзорная конференция ДНЯО провалилась в третий раз подряд из-за обструкционизма Соединенных Штатов и их союзников", - говорится в сообщении иранского постпредства в соцсети Х.
В иранской миссии также предупредили, что без ядерного разоружения у ДНЯО не может быть будущего.
