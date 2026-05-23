Иранское постпредство при ООН обвинило США в провале конференции по ДНЯО

ООН, 23 мая - РИА Новости. Обзорная конференция по ДНЯО завершилась без итогового документа из-за США и их союзников, заявили в иранском постпредстве при ООН.

Участники Обзорной конференции ДНЯО ранее не смогли принять итоговый документ. Председатель соответствующей конференции До Хунг Вьет объявил, что не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия. На предыдущих конференциях в 2015 и 2022 годах итоговый документ также не был согласован.