По его мнению, конфликт нужен только Зеленскому, а Украина нуждается в политиках, которые будут говорить о мире и переговорах.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские военные должны понять, что их главный враг находится в центре Киева, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Война может остановиться. Но этого не хочет только Зеленский. Война нужна только ему. Эскалация нужна только ему. Сегодня все военные подразделения, все солдаты и офицеры, находящиеся на линии фронта, должны осознать одну простую вещь: их главный враг находится на Банковой (где расположен офис президента Украины. — Прим. ред.)", — говорится в его публикации в Telegram-канале.