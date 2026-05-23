11:44 23.05.2026 (обновлено: 21:24 23.05.2026)
В Раде обратились с внезапным призывом к ВСУ

Дмитрук призвал ВСУ понять, что их главный враг находится в центре Киева

  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что главный враг украинских военных находится в центре Киева.
  • По его мнению, конфликт нужен только Зеленскому, а Украина нуждается в политиках, которые будут говорить о мире и переговорах.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские военные должны понять, что их главный враг находится в центре Киева, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Война может остановиться. Но этого не хочет только Зеленский. Война нужна только ему. Эскалация нужна только ему. Сегодня все военные подразделения, все солдаты и офицеры, находящиеся на линии фронта, должны осознать одну простую вещь: их главный враг находится на Банковой (где расположен офис президента Украины. — Прим. ред.)", — говорится в его публикации в Telegram-канале.
Дмитрук добавил, что Украине сегодня нужны политики, которые будут говорить не о новой мобилизации и не о новой крови, а о мире и переговорах.

Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
