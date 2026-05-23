10:39 23.05.2026 (обновлено: 17:09 23.05.2026)
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы — Детеныш капуцина-плаксы в Московском зоопарке
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Малыш появился на свет девятого апреля.
"Его родителями стала опытная размножающаяся пара — Нори и Матрос. Малыш чувствует себя хорошо и проводит большую часть времени на спине или груди матери", — говорится в релизе.
Капуцины-плаксы — небольшие цепкохвостые обезьяны, обитающие в Южной Америке. Отец детеныша, Матрос, родился в Московском зоопарке в 2004 году, а Нори — в 2009-м.
"Пара стала родителями девяти детенышей. Часть из них уехали в другие зоопарки, когда подросли. В первые дни после рождения малыша мать старалась держаться в уединенных уголках, оберегая его от лишнего внимания", — пояснили в зоопарке.
Сейчас Нори позволяет другим членам группы обнюхать и рассмотреть детеныша. Она стала участвовать в груминге — совместном перебирании шерсти. Это занятие выполняет у приматов важную социальную функцию.
"У капуцинов отцы не участвуют в заботе о новорожденном потомстве. Они начинают заниматься воспитанием детенышей, когда те подрастают", — указано в сообщении.
Пол детеныша пока неизвестен. Его определят через несколько месяцев, когда малыш начнет спускаться с матери и передвигаться самостоятельно.
Как отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, на данный момент он питается исключительно материнским молоком. Примерно с трехмесячного возраста детеныш будет пробовать другую еду: кусочки листьев салата, крошки. В рацион капуцинов также входят фрукты, овощи, орехи и животный белок: яйца, курятина, йогурт, комбикорм, сухофрукты и семечки.
