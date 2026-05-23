Новую линию по выпуску стекла запустили в Дагестане за 2,4 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Новая линия по производству листового стекла с мягким покрытием запущена на заводе "Салаватстекло Каспий" в Дагестане, сообщил врио главы республики Федор Щукин.

"Открытие новых производств – задача номер один для нашей республики! Сегодня на заводе "Салаватстекло Каспий" мы сделали шаг вперед: запустили новую линию по выпуску листового стекла с мягким покрытием", – написал Щукин в своем Telegram-канале.

Общий объем инвестиций в проект – около 2,4 миллиарда рублей. По словам врио главы республики, большую помощь в реализации проекта оказал федеральный Фонд развития промышленности.

Новая линия позволит увеличить производственные мощности на 12 миллионов квадратных метров в год. Ожидается, что до 2030 года предприятие обеспечит более миллиарда рублей налоговых отчислений. Полученное стекло можно использовать при строительстве социальных и инфраструктурных объектов – как в Дагестане, так и за его пределами, отметил Щукин.