Новую линию по выпуску стекла запустили в Дагестане за 2,4 млрд рублей
14:11 23.05.2026
Новую линию по выпуску стекла запустили в Дагестане за 2,4 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Новая линия по производству листового стекла с мягким покрытием запущена на заводе "Салаватстекло Каспий" в Дагестане, сообщил врио главы республики Федор Щукин.
"Открытие новых производств – задача номер один для нашей республики! Сегодня на заводе "Салаватстекло Каспий" мы сделали шаг вперед: запустили новую линию по выпуску листового стекла с мягким покрытием", – написал Щукин в своем Telegram-канале.
Общий объем инвестиций в проект – около 2,4 миллиарда рублей. По словам врио главы республики, большую помощь в реализации проекта оказал федеральный Фонд развития промышленности.
Новая линия позволит увеличить производственные мощности на 12 миллионов квадратных метров в год. Ожидается, что до 2030 года предприятие обеспечит более миллиарда рублей налоговых отчислений. Полученное стекло можно использовать при строительстве социальных и инфраструктурных объектов – как в Дагестане, так и за его пределами, отметил Щукин.
Пресс-служба главы Дагестана сообщила, что завод более 10 лет выпускает прозрачное и окрашенное листовое стекло. Продукция применяется при производстве стеклопакетов для окон, архитектурных фасадов зданий, бытовой техники, мебели и автомобильных стекол. Продукция завода поставляется на предприятия России, стран СНГ, Средней Азии и Турции.
 
