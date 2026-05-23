Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии предложил НАТО отключить Россию от интернета - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 23.05.2026
Президент Чехии предложил НАТО отключить Россию от интернета

Президент Чехии Павел предложил НАТО "отключить РФ" от интернета

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешский президент Петр Павел предложил НАТО рассмотреть идею "отключения" России от глобального интернета как ассиметричную меру противостояния.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел предложил НАТО идею "отключения" РФ от глобального интернета в качестве "ассиметричной" меры противостояния.
"(НАТО стоит рассмотреть - ред.) ассиметричные меры... Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы", - заявил он в интервью газете Guardian. По его мнению, такой мерой, в частности, НАТО якобы покажет России свою решительность. При этом он не пояснил, какими средствами альянс может это осуществить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Обыкновенный неонацизм: НАТО и Киев слились в русофобии
Вчера, 08:00
Комментируя призывы президента Чехии к НАТО в отношении России, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что "нынешние руководители европейских стран, стран НАТО, в том числе Петр Павел, известный "ястреб", просто потеряли разум".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе учений ядерных сил - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"НАТО придет к вам": в США заговорили о ядерном конфликте с Россией
Вчера, 06:29
 
В миреРоссияМоскваЧехияПетр ПавелВладимир ДжабаровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала