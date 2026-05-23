Бутягин рассказал, какие претензии предъявила Украина к его раскопкам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости . Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что обвинение, выдвинутое Украиной против него, основано на статье о противодействии "черным копателям", которые ищут артефакты для личной выгоды.

"Разумеется, мы не копали с помощью бульдозера, а вели планомерные научные исследования, но для Украины этот факт не имеет значения. Ее позиция заключается в том, что раз разрешения на проведение раскопок не было, значит, это грабеж и уничтожение", - отметил Бутягин.