Бутягин рассказал, какие претензии предъявила Украина к его раскопкам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что обвинение, выдвинутое Украиной против него, основано на статье о противодействии "черным копателям", которые ищут артефакты для личной выгоды.
"С 1999 года я являюсь начальником археологической экспедиции, которая работает на городище Мирмекий (античный город, основанный в первой половине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива – ред.) в Керчи, где исследования касаются греческого периода… Претензии украинской стороны основаны на Гаагской конвенции (о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта – ред.), но при этом мне вменяется та статья, где говорится о разрушении культурного слоя "с целью поиска артефактов для личного обогащения", - сказал Бутягин.
По его словам, прокуратура Украины исходила из того, что раскопки на территории, которую ведомство не считает российской, проводились без соответствующего разрешения, то есть якобы незаконно.
"Разумеется, мы не копали с помощью бульдозера, а вели планомерные научные исследования, но для Украины этот факт не имеет значения. Ее позиция заключается в том, что раз разрешения на проведение раскопок не было, значит, это грабеж и уничтожение", - отметил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте Варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.