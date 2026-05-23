UKMTO сообщило о подозрительной активности лодок в Аденском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ

ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в субботу заявило о "подозрительной активности" небольших лодок в Аденском заливе.

Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают с целью выкупа морские суда у берегов Сомали , включая Аденский залив

"UKMTO получило сообщения из различных источников о подозрительной активности в Аденском заливе. Поступали многочисленные сообщения о том, что к судам приближались лодки-ялики", - сообщает управление

Отмечается, что на одной из лодок с двумя двигателями были замечены лестницы и оружие.

"Судам, проходящим через этот район, рекомендуется соблюдать осторожность", - предупреждает UKMTO.