19:44 23.05.2026
UKMTO сообщило о подозрительной активности лодок в Аденском заливе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Ситуация в Аденском заливе
Ситуация в Аденском заливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о подозрительной активности небольших лодок в Аденском заливе.
  • На одной из лодок с двумя двигателями были замечены лестницы и оружие.
  • UKMTO предупреждает суда, проходящие через этот район, о необходимости соблюдать осторожность.
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в субботу заявило о "подозрительной активности" небольших лодок в Аденском заливе.
Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают с целью выкупа морские суда у берегов Сомали, включая Аденский залив.
"UKMTO получило сообщения из различных источников о подозрительной активности в Аденском заливе. Поступали многочисленные сообщения о том, что к судам приближались лодки-ялики", - сообщает управление.
Отмечается, что на одной из лодок с двумя двигателями были замечены лестницы и оружие.
"Судам, проходящим через этот район, рекомендуется соблюдать осторожность", - предупреждает UKMTO.
Ранее UKMTO заявило об инциденте с приближением к танкеру неподалеку от йеменского острова Сокотра небольшого неопознанного судна.
