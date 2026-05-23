"Болонья" — "Интер": смотреть онлайн матч Серии А 23 мая

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Болонья" и "Интер" встретятся в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Во сколько начало
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Завершен
25’ • Федерико Бернардески
42’ • Томмазо Побега
48’ • Петр Зелиньский (А)
22’ • Федерико Димарко
64’ • Франческо Пио Эспозито
86’ • Энди Диуф
(Luka Topalovic)