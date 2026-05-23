Рязанский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Рязанской областью.
- Обломки одного из беспилотников попали на территорию промышленного объекта.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 11 вражеских БПЛА над Рязанской областью, пострадавших нет, в одном из округов обломки попали на территорию промышленного объекта, сообщил губернатор Павел Малков.
"Сегодня ночью над территорией региона уничтожено одиннадцать БПЛА. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В одном из муниципальных округов обломки беспилотника попали на территорию промышленного объекта", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы, ликвидируя последствия падения обломков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18