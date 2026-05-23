Рейтинг@Mail.ru
В Белграде протестующие вступили в столкновение с полицией у юрфака - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 23.05.2026
В Белграде протестующие вступили в столкновение с полицией у юрфака

РИА Новости: в Белграде протестующие вступили в столкновение с полицией у юрфака

© РИА НовостиБеспорядки в Сербии
Беспорядки в Сербии - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости
Беспорядки в Сербии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белграде протестующие вступили в столкновение с полицией у здания юридического факультета.
  • Полиция применила силу и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих.
БЕЛГРАД, 23 мая - РИА Новости. Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции вечером в субботу повторно вступили в столкновение с полицией в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Беспорядки вечером в субботу сначала произошли близ Скупщины (парламента) Сербии и лагеря сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке, полиция применила силу и слезоточивый газ, оттеснив протестующих по бульвару Короля Александра к зданию юридического факультета.
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Сербии остановили железнодорожное сообщение
Вчера, 14:36
После этого демонстранты выкатили на перекресток несколько мусорных баков и перевернули их, заблокировав движения транспорта. Подъезжающие микроавтобусы и джипы полиции они забрасывали бутылками и пиротехническими средствами.
Усиленные подразделения полиции с дубинками и щитами оттеснили протестующих с проезжей части, откатили баки и восстановили движение.
Колонна полицейского транспорта затем ушла к зданию парламента, толпа у юрфака остается.
Оцепление полиции в районе Скупщины усиливается дополнительными нарядами жандармерии.
Ранее директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил, что что проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них являются участниками акции.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Президент Чехии предложил НАТО отключить Россию от интернета
Вчера, 21:58
 
В миреСербияБелград (город)Александр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала