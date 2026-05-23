На акции протеста у парламента Сербии произошли беспорядки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белграде у парламента Сербии произошли беспорядки, в ходе которых протестующие забрасывали полицию пиротехническими средствами и бутылками, подожгли несколько мусорных баков.

Полиция и жандармерия оттеснили демонстрантов с применением физической силы и слезоточивого газа.

БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Около парламента Сербии и лагеря сторонников президента Александра Вучича вспыхнули беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.

После протеста студентов и сторонников оппозиции на площади Славия в Белграде , некоторые его участники отправились к лагерю сторонников Вучича в Пионерском парке. Они стали забрасывать кордон полиции пиротехникой, бутылками и другими предметами, подожгли мусорные баки.

Полиция и жандармерия применили физическую силу и слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов к зданию юрфака на бульваре Короля Александра. Оцепление в районе парламента усилили.

Ранее директор полиции Драган Васильевич сообщил, что на протесте в Белграде присутствовали 34,3 тысячи человек, но не все из них участвовали в акции.