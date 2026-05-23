На акции протеста у парламента Сербии произошли беспорядки

БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Около парламента Сербии и лагеря сторонников президента Александра Вучича вспыхнули беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция и жандармерия применили физическую силу и слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов к зданию юрфака на бульваре Короля Александра. Оцепление в районе парламента усилили.
Ранее директор полиции Драган Васильевич сообщил, что на протесте в Белграде присутствовали 34,3 тысячи человек, но не все из них участвовали в акции.
Протесты сербских студентов и оппозиции начались осенью 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Обстановка в городах обострилась в середине августа 2025-го, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы. Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.