Рейтинг@Mail.ru
На акции протеста у парламента Сербии произошли беспорядки - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 23.05.2026 (обновлено: 23:17 23.05.2026)
На акции протеста у парламента Сербии произошли беспорядки

В Белграде на акции протеста у парламента Сербии произошли беспорядки

© РИА НовостиБеспорядки в Сербии
Беспорядки в Сербии - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости
Беспорядки в Сербии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белграде у парламента Сербии произошли беспорядки, в ходе которых протестующие забрасывали полицию пиротехническими средствами и бутылками, подожгли несколько мусорных баков.
  • Полиция и жандармерия оттеснили демонстрантов с применением физической силы и слезоточивого газа.
БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Около парламента Сербии и лагеря сторонников президента Александра Вучича вспыхнули беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
После протеста студентов и сторонников оппозиции на площади Славия в Белграде, некоторые его участники отправились к лагерю сторонников Вучича в Пионерском парке. Они стали забрасывать кордон полиции пиротехникой, бутылками и другими предметами, подожгли мусорные баки.
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Сербии крайне сложно сохранять военный нейтралитет, заявил эксперт
Вчера, 01:06
Полиция и жандармерия применили физическую силу и слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов к зданию юрфака на бульваре Короля Александра. Оцепление в районе парламента усилили.
Ранее директор полиции Драган Васильевич сообщил, что на протесте в Белграде присутствовали 34,3 тысячи человек, но не все из них участвовали в акции.
Протесты сербских студентов и оппозиции начались осенью 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Обстановка в городах обострилась в середине августа 2025-го, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы. Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.
НАТО - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Политолог оценил возможность полноценного сотрудничества Сербии и НАТО
13 мая, 19:09
 
В миреСербияБелград (город)Александр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала