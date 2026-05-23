В Белграде более 34 тысяч человек посетили место проведения протеста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белграде на акции протеста студентов и оппозиции на площади "Славия" собрались около 34,3 тысячи человек, по заявлению директора полиции Драгана Васильевича.
- Однако не все являются участниками акции.
- Организация "Архив общественных собраний" насчитала около 100 тысяч участников акции.
БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них являются участниками акции, заявил директор полиции Драган Васильевич.
"Речь идет о месте, где граждане циркулируют и идут в другие места, там прошли около 34,3 тысячи граждан. Много людей перемещается, но не все они являются участниками протеста, идут к храму Святого Саввы", - заявил директор полиции на брифинге в МВД.
В то же время организация "Архив общественных собраний", которая годами наблюдает за массовыми акциями в Сербии, сообщила, что насчитала около 100 тысяч участников.
Собравшиеся несут флаги Сербии, флаг "АнтиНАТО и АнтиЕС", православные хоругви и крест, логотипы своих факультетов, транспаранты с названиями населенных пунктов, антиправительственными лозунгами, флаг фирмы Ferrari, флаги Рохана и Гондора из "Властелина колец", трехметровый макет зеленого огурца и двухметровый макет троянского коня.
Протестующие гудят в вувузелы, свистят в свистки, скандируют Pumpaj! ("Качай!"), подпрыгивают под кричалку "Кто не прыгает, тот "чаци" - сторонник властей.
Прошлый раз железнодорожное сообщение в Сербии было остановлено из-за угрозы теракта 31 октября 2025 года, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
