В Белграде более 34 тысяч человек посетили место проведения протеста

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белграде на акции протеста студентов и оппозиции на площади "Славия" собрались около 34,3 тысячи человек, по заявлению директора полиции Драгана Васильевича.

Однако не все являются участниками акции.

Организация "Архив общественных собраний" насчитала около 100 тысяч участников акции.

БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них являются участниками акции, заявил директор полиции Драган Васильевич.

Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции проводят в Белграде в субботу вечером массовую акцию протеста на площади "Славия" в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

"Речь идет о месте, где граждане циркулируют и идут в другие места, там прошли около 34,3 тысячи граждан. Много людей перемещается, но не все они являются участниками протеста, идут к храму Святого Саввы", - заявил директор полиции на брифинге в МВД.

В то же время организация "Архив общественных собраний", которая годами наблюдает за массовыми акциями в Сербии, сообщила, что насчитала около 100 тысяч участников.

Собравшиеся несут флаги Сербии, флаг "Анти НАТО и Анти ЕС ", православные хоругви и крест, логотипы своих факультетов, транспаранты с названиями населенных пунктов, антиправительственными лозунгами, флаг фирмы Ferrari, флаги Рохана и Гондора из "Властелина колец", трехметровый макет зеленого огурца и двухметровый макет троянского коня.

Протестующие гудят в вувузелы, свистят в свистки, скандируют Pumpaj! ("Качай!"), подпрыгивают под кричалку "Кто не прыгает, тот "чаци" - сторонник властей.

Прошлый раз железнодорожное сообщение в Сербии было остановлено из-за угрозы теракта 31 октября 2025 года, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.

Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.