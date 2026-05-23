Карседо высказался о состоянии Барко и его шансах сыграть с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
16:54 23.05.2026 (обновлено: 17:04 23.05.2026)
Карседо высказался о состоянии Барко и его шансах сыграть с "Краснодаром"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что решение об участии аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в суперфинале Кубка России по футболу против "Краснодара" будет принято в день матча.
Ранее Барко пропустил матч заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского "Динамо" (0:0).
"Мы поберегли Барко, сейчас ему лучше. Будут сегодняшняя тренировка и завтрашний день, чтобы принять решение", - сказал Карседо журналистам.
"Вся команда готова, Барко тоже может тренироваться. Остальные полностью готовы и заряжены, чтобы как можно лучше провести предстоящий поединок", - добавил испанский тренер.
В текущем сезоне 27-летний Барко провел 36 матчей за "Спартак" и забил 8 мячей.
Суперфинал Кубка России "Спартак" - "Краснодар" пройдет 24 мая на столичном стадионе "Лужники", встреча начнется в 18:00 мск.
