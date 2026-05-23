Карседо высказался о состоянии Барко и его шансах сыграть с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что решение об участии аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в суперфинале Кубка России будет принято в день матча.

Эсекьель Барко пропустил матч заключительного тура Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо», но сейчас он может тренироваться.

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что решение об участии аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в суперфинале Кубка России по футболу против "Краснодара" будет принято в день матча.

"Мы поберегли Барко, сейчас ему лучше. Будут сегодняшняя тренировка и завтрашний день, чтобы принять решение", - сказал Карседо журналистам.

"Вся команда готова, Барко тоже может тренироваться. Остальные полностью готовы и заряжены, чтобы как можно лучше провести предстоящий поединок", - добавил испанский тренер.

В текущем сезоне 27-летний Барко провел 36 матчей за " Спартак " и забил 8 мячей.