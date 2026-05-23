В Госдуме рассказали о последствиях отказа от обновления данных в банке

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Игнорировать запрос банка или сотового оператора об обновлении данных можно, однако это может привести к блокировке приложения и приостановке предоставления услуг в самый неподходящий момент, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев (КПРФ).

"Можно ли вообще проигнорировать запрос обновить данные? Можно. Но банк или сотовый оператор может заблокировать приложение и личный кабинет. И, соответственно, приостановить предоставление услуг. А это может случиться в самый неподходящий момент. И вот тогда поход в банк будет неизбежен", - сказал Камнев.

Он отметил, что, запрашивая у граждан обновление данных, банки и сотовые операторы выполняют требования закона – 115-ФЗ, цель которого – борьба с серым бизнесом, коррупцией, финансированием экстремизма и терроризма.

"Большинство наших граждан, конечно, тут же спросят: при чем тут я, обычный законопослушный человек? Ни при чем, и таким людям обновление данных никак не навредит", - пояснил депутат.

Камнев уточнил, что в законе речь идет не только о банках и сотовых операторах: в списке обязанных контролировать операции своих клиентов и пресекать подозрительные, - страховые и лизинговые компании, ломбарды, риэлторские организации, МФО, организаторы лотерей.

"Но в фокусе внимания – именно банки и сотовые операторы, потому что их клиентами являются абсолютно все взрослые люди. И поскольку сейчас "ногами в офисы" мало кто ходит, то новую информацию о вас – если у вас, например, новый паспорт, тот же банк никак не узнает. А вашим приложением при потере смартфона может воспользоваться кто угодно", - добавил он.

По словам парламентария, 115-ФЗ перекрывает возможности мошенникам, поэтому актуализация данных – это элемент защиты обычных законопослушных граждан.

"Но принуждать вас к конкретному способу обновить данные никто не имеет права. Выбор способа за вами. Проще всего это, конечно, сделать через Госуслуги. Но поскольку компании, скажем так, иногда запрашивают "лишнее" - необязательные сведения, имейте ввиду, что с этого "лишнего" можно спокойно снять галочки перед тем, как выдать согласие на обновление данных", - подчеркнул Камнев.

В пример он привел ситуацию, когда сотовый оператор просит данные СНИЛС или ИНН.