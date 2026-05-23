Фермер рассказал, когда в Сочи соберут первый урожай спелых бананов
09:35 23.05.2026
Фермер Платонов: первый урожай бананов в теплице в Сочи соберут в конце июля

Первые бананы, выращенные в Сочи
СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Первый урожай спелых бананов в экспериментальной теплице в Сочи соберут в конце июля - начале августа, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
В пятницу первые бананы из экспериментальной теплицы в Сочи в состоянии "технической зрелости" отправили на экспертизу, чтобы определить, содержатся ли там полезные вещества.
"Соберем урожай спелых бананов в конце июля - в начале августа", - сказал Платонов.
По его словам, до конца 2026 года поспеют бананы на 30-40 деревьях. В этом году ожидается урожай в пределах 10-15 килограммов с одной корневой системы, уточнил глава фермерского хозяйства.
"На второй год при должном уходе урожай будет достигать порядка 30-35 килограмм. На третий год - уже порядка 50 килограмм и больше. Это зависит от подкормки, от технологии выращивания", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что сочинские рестораторы заинтересовались фермерской продукцией хозяйства "100 гектар", в том числе бананами, которые выращивают на курорте.
"Это сейчас модное направление - готовить блюда из фермерской местной продукции. Рестораторы Сочи готовы эту продукцию покупать", - заметил Платонов.
Также в планах хозяйства "100 гектар" организовать агротуры в экспериментальные теплицы. Первые экскурсии для туристов с дегустацией местных фруктовых десертов, по словам главы хозяйства, проведут уже в июне.
