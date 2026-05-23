20:40 23.05.2026
Семьям 20 военнослужащих, погибших при исполнении долга, вручили автомобили

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТоржественная церемония вручения автомобиля семье военкора " РИА Новости" Ростислава Журавлева в СК "Баскет Холл" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семьям 20 военнослужащих, сотрудников силовых структур и военных корреспондентов, погибших при исполнении долга, вручили автомобили в рамках благотворительной программы «Мы помним».
  • Церемонию вручения ключей от автомобилей открыл президент Национального союза ветеранов дзюдо Павел Бальский на XX Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии.
  • Благотворительная программа «Мы помним» уже 20 лет связана с ежегодным Международным турниром по дзюдо среди полиции и армии, который посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Семьям 20 военнослужащих, сотрудников силовых структур и военных корреспондентов, погибших при исполнении долга, вручили автомобили в рамках благотворительной программы "Мы помним", передает корреспондент РИА Новости.
Благотворительная акция состоялась в субботу в Москве в рамках XX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, который посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям турнира. Приветствие зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Церемонию вручения ключей от автомобилей открыл президент Национального союза ветеранов дзюдо Павел Бальский.
"Сегодня мы собрались здесь почтить память ребят, которые встали на защиту интересов нашей страны и выполнили свой гражданский и воинский долг до конца... Их мужество, самоотверженность и любовь к Родине - это ориентир для воспитания силы духа, чести и готовности защищать то, что нам дорого", - сказал Бальский перед награждением.
Ключи от автомобилей получили вдовы военнослужащих и сотрудников различных ведомств, награжденных посмертно государственными наградами за мужество и героизм. Среди них - Екатерина Журавлева, вдова военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации из-за обстрела ВСУ.
Ключи от автомобилей также получили вдова полковника юстиции Сергея Красникова, вдова капитана внутренней службы Геннадия Афанасьева, вдова старшего прапорщика Дениса Пивоварова, а также еще 16 семей погибших военнослужащих.
Благотворительная программа "Мы помним" уже 20 лет связана с ежегодным Международным турниром по дзюдо среди полиции и армии, который посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Акцию проводят организаторы состязаний - Национальный союз ветеранов дзюдо и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
