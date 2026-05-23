В Белгородской области шесть человек пострадали при атаках ВСУ

БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в Борисовском округе Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
Ранее ведомство информировало, что поселок Борисовка Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ, информация о пострадавших уточняется.
"Уточненная информация о пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Борисовка Борисовского округа. Один мужчина получил ранение подмышечной области, двое других - осколочные ранения различных частей тела. У бойца "Орлана" и еще одной женщины предварительно диагностированы акубаротравма", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в Борисовской центральной районной больнице.
"В поселке Борисовка от удара FPV-дрона по машине мужчина получил акубаротравму. Бригада скорой оказала необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - добавили в оперштабе.
Кроме того, по их информации, в Грайворонском округе, а именно в Грайвороне, Головчино, Ивановской Лисице, Горе-Подоле, Смородино и Новостроевке-Первой, из-за ударов дронов повреждены пять автомобилей, два частных дома, хозпостройка, склад и соцобъекты. В Шебекинском округе в Нежеголе от FPV-дрона повреждено остекление частного дома, между Сурково и Первым Цепляево атакой нарушена ЛЭП, в Вознесеновке посечены фасад и забор дома.
В Белгородском округе в Бессоновке в квартире многоквартирного дома после детонации дрона разбиты стекла. В Казинке Валуйского округа ударом беспилотника выбиты окна в двух частных домах, повреждены фасады, заборы и автомобиль, добавили в оперштабе.
