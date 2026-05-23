Дроны ВСУ 11 раз атаковали один и тот же частный дом в Белгородской области

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ 11 раз атаковали один и тот же частный дом мирного жителя в приграничье Белгородской области, рассказала местная жительница на видео, предоставленном РИА Новости послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником.
"У брата мужа дом разбило. 11 раз прилетает в один и тот же дом. Хотя он обычный мирный человек", - сообщила жительница села Зиборовка.
Сама женщина тоже пострадала при атаке дрона ВСУ. По ее словам, они вместе с мужем сажали картошку на огороде, когда по рации услышали предупреждение о приближении дрона. Супруги попытались укрыться в саду, однако беспилотник начал их преследовать и взорвался прямо над ними. Женщина получила тяжелое ранение в руку.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
