МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ 11 раз атаковали один и тот же частный дом мирного жителя в приграничье Белгородской области, рассказала местная жительница на видео, предоставленном РИА Новости послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником.

"У брата мужа дом разбило. 11 раз прилетает в один и тот же дом. Хотя он обычный мирный человек", - сообщила жительница села Зиборовка.