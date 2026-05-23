В МИД Армении заявили о заинтересованности в развитии отношений с Россией - РИА Новости, 23.05.2026
16:53 23.05.2026
В МИД Армении заявили о заинтересованности в развитии отношений с Россией

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
  • Армения заинтересована в сохранении и развитии двусторонних отношений с Россией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
  • Он признал наличие проблем в отношениях между Москвой и Ереваном, но выразил надежду на их конструктивное обсуждение и решение.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Армения неизменно заинтересована в сохранении и развитии двусторонних отношений с Россией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
"Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией", - сказал Мирзоян в интервью изданию news.am, комментируя заявления российских политиков.
По его словам, стратегическое партнерство Армении с США и ЕС не направлено против России, и страна осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами в различных сферах.
Мирзоян в то же время признал, что в отношениях между Россией и Арменией есть проблемы. "Многие из этих проблем и в прошлом: и 10, и 15 лет назад бывали. Не знаю, предположим, экспорт абрикоса, импорт вина, импорт водки и так далее. Мы в конструктивной, здоровой обстановке обсудим это с нашими партнерами (с Россией - ред.), и я надеюсь, что найдем хорошие решения", - добавил он.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в Таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.
Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. По его мнению, когда это произойдет, возникнет вопрос политического решения.
