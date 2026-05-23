Двух россиян, пострадавших в ДТП в Анталье, планируют прооперировать

СТАМБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Двоим из пострадавших в ДТП в Анталье россиян планируется провести хирургические операции, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Дипломаты уточнили, что экскурсионный автобус попал в ДТП в районе Белдиби в субботу в 05.15 мск, погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет.

« "С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели", - сообщили в генконсульстве.

ГК находится в контакте с сотрудниками туроператора, страховой компании, врачами, правоохранительными органами и держит ситуацию на приоритетном контроле.