"Это позор": состав сборной Англии на чемпионат мира взбесил всех - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
11:55 23.05.2026

"Это позор": состав сборной Англии на чемпионат мира взбесил всех

Роберт Шилькович
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заставил говорить о команде уже за несколько недель до чемпионата мира, шокировав болельщиков и даже некоторых футболистов заявкой. О том, кто будет (и кто — нет) представлять "трех львов" на главном турнире года — в материале РИА Новости Спорт.

Отцепил звезд "Сити" и "Челси"

Для начала освежим в памяти список из 26 игроков, которых Тухель счел наиболее подходящими для поездки на ЧМ:
Комментируя свой выбор, Тухель заявил, что он вместе с тренерским штабом планировал собрать "лучший состав, а не обязательно самый талантливый", и что из 55 человек предварительного состава сократить список до 26 было "мучительно сложно". Конечно, какое-то количество недовольных выбором болельщиков появилось бы в любом случае, но на этот раз соцсети захлестнула волна негодования.
Пожалуй, самые заметные футболисты, которые пропустят ЧМ — это Коул Палмер и Фил Фоден. Звезда "Челси" провел не самый яркий сезон, да еще и мучился от травм, однако свои девять голов забил, добавив к ним одну результативную передачу. Сравнить этот результат с прошлогодними 15+8, конечно, сложно, но и "Челси" в этом году не тот — две отставки тренеров и постоянная нестабильность.
Фоден, который, казалось, проводит уж совсем блеклый сезон в "Сити", настрелял 10+7 во всех турнирах. Он уступил по забитым мячам лишь Эрлингу Холанду и стал третьим в команде по ассистам. Достойно, но не для Тухеля.
Почему таким звездам придется смотреть ЧМ по телевизору? Немецкий специалист объяснял решение, в частности, переизбытком игроков на позицию "десятки". А брать Фодена и Палмера для того, чтобы задействовать их не на самой подходящей позиции, Тухель не захотел.
Место под нападающим закроют новоиспеченный чемпион Англии Эберечи Эзе, выигравший Лигу Европы с "Астон Виллой" Морган Роджерс и, конечно, Джуд Беллингем. Не нашлось места даже Моргану Гиббс-Уайту из "Ноттингем Форест", настрелявшему аж 14 мячей в АПЛ — больше из англичан в АПЛ не забил никто.
Бомбардир из Саудовской Аравии и тихий сменщик Сака

Что в нападении? Место центрфорварда безоговорочно за Гарри Кейном, а подменять его будет еще один победитель ЛЕ Олли Уоткинс. Третьим форвардом Тухель неожиданно вызвал Айвана Тоуни, завершившего свой второй сезон в чемпионате Саудовской Аравии. Хотя его статистика впечатляет — 32 гола в 32 матчах. В сборной его предпочли Доминику Калверт-Льюину — нападающему схожего типажа, который обрел второе дыхание после перехода в "Лидс".
Много вопросов вызвало присутствие в заявке Нони Мадуэке, который в чемпионском "Арсенале" забил всего два мяча за сезон. Возможно, Тухель действует по шаблону Микеля Артеты, и Мадуэке призван при необходимости закрыть позицию Букайо Сака. Но ради этого пришлось отцепить Джеррода Боуэна, который чуть ли не в одиночку пытается спасти "Вест Хэм" от вылета. Восемь голов и 10 передач в АПЛ и регулярные выступления за сборную в течение последних четырех лет не убедили тренера.
Тухель разозлил маму Магуайра

Однако больше всего вопросов у болельщиков возникло к защитной линии. Первый — отсутствие в команде Гарри Магуайра. Еще до официального анонса футболист "Манчестер Юнайтед" узнал, что не поедет на ЧМ, и отреагировал на новость в СМИ.
"Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль этим летом в сборной своей страны после того, как провел такой сезон. Я потрясен и опустошен этим решением. Желаю ребятам всего наилучшего", — заявил он.
Высказалась даже мать Гарри! У себя в соцсетях она написала, что решение Тухеля "отвратительное", а публикацию сына прокомментировала словами "Ты не мог сделать еще больше. Не вешай нос… Это позор".
"Я был удивлен, прочитав заявление Магуайра, — отреагировал Тухель. — У нас была личная беседа, и у него была возможность высказать свои чувства".
Магуайр действительно провел крепкий сезон за "Юнайтед", а в сборной он уже давно зарекомендовал себя надежным и авторитетным игроком. В чем же дело? Английские СМИ предполагают, что свою роль в невызове защитника сыграл давний эпизод с дракой в Греции, за который Магуайр недавно получил условный срок. Возможно, у него даже возникли бы проблемы с получением визы в США.
А вот у другого защитника "МЮ" Люка Шоу подобных проблем нет, но он тоже не едет на ЧМ. Прошедший сезон Шоу наконец-то провел здоровым и в хорошей форме. Он даже стал лидером "МЮ" по сыгранным минутам! Но позицию левого защитника сборной Англии закроет Нико О’Райли, превратившийся в настоящую звезду "Сити".
Многие ожидали увидеть на противоположном фланге обороны Трента Александер-Арнольда. Однако полезного и в опорной зоне, и на стандартах защитника оставили дома. Сезон у англичанина вышел немного скомканный, как и у всего "Реала", но Трент безусловно мог бы пригодиться команде в определенные моменты турнира. Из прочих имен, которые не попали в заявку — основной защитник "Милана" Фикайо Томори, один из лидеров обороны "Челси" Трево Чалоба и перспективный краек из "Ньюкасла" Льюис Холл.
Перспективы сборной Англии и так каждый турнир кажутся загадкой — одна из сильнейших на бумаге сборных, которая патологически не может реализовать свой потенциал. Но к ЧМ-2026 вопросов вокруг команды стало еще больше. Отвечать на них Тухель начнет 17 июня в 23:00 мск в матче с Хорватией. Затем — игры с Ганой (23 июня в 23:00) и Панамой (28 июня в 00:00).
