Как сегодня выглядят звездные актеры Голливуда из девяностых?

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В 90-е годы плакаты с фото этих парней висели в комнатах чуть ли не каждого из подростков. Мальчишки копировали их прически и коронные удары, а девчонки скупали календари и бережно хранили вырезки из журналов с их изображением.

Как сегодня выглядят те, чьи лица когда-то определяли целую эпоху в мировом кинематографе?

Киану Ривз (61 год)

В середине 90-х он покорил публику ролью простого и мужественного копа в боевике "Скорость", а после выхода "Матрицы" стал одним из культовых героев поколения.

Главный добряк Голливуда известен своей тихой щедростью. Актер долгие годы без лишнего шума финансирует детские онкологические больницы и активно помогает фондам защиты бездомных животных. Сам Киану говорит просто: "Деньги — это последнее, о чем я думаю".

Официально никогда не был женат.

Брэд Питт (62 года)

В 90-е Брэд завоевал сердца российских зрителей сначала ролью в "Интервью с вампиром", а затем в культовых триллерах "Семь" и "Бойцовский клуб". До того, как стать звездой, Питт подрабатывал зазывалой в сети ресторанов El Pollo Loco ("Безумный цыпленок") и расхаживал по улице в костюме ростовой куклы — промоутера.

Был женат дважды: на актрисах Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли. Воспитывает шестерых детей (троих биологических и троих приемных).

Джонни Депп (62 года)

Главного экранного бунтаря и романтика 90-х полюбили за странные и трогательные образы в фильмах "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина" и "Мертвец".

Джонни с самого рождения практически слеп на левый глаз, а правым видит все очень размыто из-за сильной близорукости. Чтобы защитить свой единственный видящий глаз от переутомления и яркого света софитов, актер вынужден постоянно носить специальные медицинские очки с тонированными стеклами.

Первый короткий брак случился еще в юности. Позже состоял в долгих отношениях с Ванессой Паради , которая родила ему двоих детей. Брак с Эмбер Херд завершился громким разводом.

Николас Кейдж (62 года)

В 90-е Кейдж выдал мощнейшую серию хитов: "Скала", "Без лица" и "Воздушная тюрьма". В России его обожали за сумасшедшую харизму.

Николас — фанатичный приверженец системы Станиславского. На съемках фильма "Птаха" он играл ветерана войны. Чтобы прочувствовать физическую боль своего персонажа, Кейдж решился на отчаянный шаг: попросил стоматолога удалить ему два зуба без наркоза. Правда, актер немного схитрил: зубы все равно были молочными и подлежали плановому удалению.

Был женат пять раз. Среди его супруг были Патрисия Аркетт и дочь Элвиса Пресли Лиза Мари . Воспитывает троих детей.

Том Круз (63 года)

Роль Итана Ханта в фильме "Миссия невыполнима" сделала его иконой боевиков для постсоветского зрителя. А образ Лестата в "Интервью с вампиром" до сих пор считается одной из его самых харизматичных работ.

Том — один из немногих актеров Голливуда, который наотрез отказывается от помощи каскадеров. Он самостоятельно прыгает с парашютом, управляет вертолетом, задерживает дыхание под водой и карабкается по стенам небоскребов.

Был женат трижды — на актрисах Мими Роджерс, Николь Кидман Кэти Холмс . Имеет троих детей (двоих усыновленных в браке с Кидман и биологическую дочь от Холмс).

Антонио Бандерас (65 лет)

В России "главного мачо 90-х" боготворили за образ музыканта с оружием в фильме "Отчаянный" и благородного героя в "Маске Зорро". В юности Антонио всерьез мечтал стать профессиональным футболистом, но в 14 лет сломал ногу, и со спортом пришлось завязать.

Был женат дважды. Со второй супругой, Мелани Гриффит , прожил в браке почти 20 лет. Вместе они воспитывали не только общую дочь, но и падчерицу — будущую голливудскую звезду Дакоту Джонсон

Жан-Клод Ван Дамм (65 лет)

Кумир пацанов и абсолютная легенда видеосалонов. Кассеты с фильмами "Кровавый спорт", "Универсальный солдат" и "Двойной удар" засматривали до дыр на пленке, а на его знаменитый шпагат пытался сесть каждый второй. При этом грозный боец в детстве пять лет серьезно занимался классическим балетом.

Женился пять раз, причем дважды — на одной и той же женщине (культуристке Глэдис Португез). Воспитал троих детей.

Мел Гибсон (70 лет)

На съемках ленты, заставившей плакать даже самых суровых российских мужчин ("Храброе сердце"), Гибсон едва не лишился жизни. Во время масштабной битвы лошадь весом около тонны встала на дыбы, скинула Мела и начала заваливаться прямо на него спиной. В последний момент каскадер Микки Роджерс буквально выдернул актера из-под падающей туши.

Прожил в единственном законном браке с Робин Мур почти 30 лет. Позже состоял в громких отношениях с Оксаной Григорьевой . Стал многодетным отцом — у него девять детей.

Брюс Уиллис (71 год)

Наш любимый Крепкий Орешек. Его ироничный прищур и готовность в одиночку спасти людей от террористов, семью от негодяев, а планету от абсолютного зла в ставших культовыми боевиках, мелодрамах, комедиях, детективах сделали Брюса родным для каждого российского зрителя. В детстве будущая звезда "Пятого элемента" и "Армагеддона" жутко заикался, а избавиться от дефекта речи ему помогли занятия в школьном театральном кружке.