Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья через подставные расписки и суды, предупредил юрист Филипп Терехин.

Он пояснил, что мошенники снимают квартиру, входят в доверие, а затем просят подписать документы, которые оказываются долговыми расписками с залогом жилья.

Юрист советует не подписывать никакие бумаги в спешке и установить на "Госуслугах" запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья через подставные расписки и суды. Об этом агентству “ Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья через подставные расписки и суды. Об этом агентству “ Прайм ” рассказал Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры".

По его словам, мошенники сначала снимают квартиру, входят в доверие, а затем под благовидным предлогом просят подписать документы, которые на деле оказываются долговыми расписками с залогом жилья. После этого они идут в суд и пытаются обратить взыскание на квартиру.

"Один пункт в договоре о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьезные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке", — предупреждает юрист.