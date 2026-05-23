Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров - РИА Новости, 23.05.2026
03:10 23.05.2026
Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров

Аналитик Терехин: мошенники лишают пенсионеров жилья через подставные расписки

Ключ от квартиры. Архивное фото
Ключ от квартиры. Архивное фото
  • Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья через подставные расписки и суды, предупредил юрист Филипп Терехин.
  • Он пояснил, что мошенники снимают квартиру, входят в доверие, а затем просят подписать документы, которые оказываются долговыми расписками с залогом жилья.
  • Юрист советует не подписывать никакие бумаги в спешке и установить на "Госуслугах" запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья через подставные расписки и суды. Об этом агентству “Прайм” рассказал Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры".
По его словам, мошенники сначала снимают квартиру, входят в доверие, а затем под благовидным предлогом просят подписать документы, которые на деле оказываются долговыми расписками с залогом жилья. После этого они идут в суд и пытаются обратить взыскание на квартиру.
"Один пункт в договоре о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьезные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке", — предупреждает юрист.
Он советует не подписывать никакие бумаги впопыхах, даже если они кажутся безобидными, и установить на "Госуслугах" запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия. При первых признаках обмана — немедленно в полицию и в суд.
ЖильеФилипп ТерехинОбществоМошенничествоРоссия
 
 
