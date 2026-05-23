В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.