В аэропорту Казани ввели временные ограничения

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
