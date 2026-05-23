В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" ("Раменское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
