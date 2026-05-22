00:09 22.05.2026
Тренер Звягин назвал особенным моментом реванш с "Ак Барсом" спустя 17 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 и стал победителем финальной серии Кубка Гагарина.
  • Ярославцы стали двукратными чемпионами КХЛ, обыграв «Ак Барс» в финале спустя 17 лет после первого в истории лиги финала, в котором победу одержали казанцы.
  • Помощник главного тренера «Локомотива» Сергей Звягин назвал победу над «Ак Барсом» особенной и отметил, что это реванш за поражение в 2009 году.
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Помощник главного тренера ярославского "Локомотива" Боба Хартли Сергей Звягин признался РИА Новости, что для него победа над казанским "Ак Барсом" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является особенной.
"Локомотив" в четверг в гостях обыграл "Ак Барс" (3:2) и по итогам шести матчей стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами КХЛ. В 2009 году "Локомотив" и "Ак Барс" встречались в первом в истории лиги финале, тогда в семиматчевой серии победу одержали казанцы. Звягин в том плей-офф был запасным вратарем ярославской команды.
"Даже не представляете, сколько эта победа и этот реванш значат для меня и моей семьи. Это уже 17-летняя история, тогда мы настолько верили в то, что первое в истории КХЛ чемпионство будет нашим. Этот год был особенным. Когда "Локомотив" позвонил мне и предложил работать в клубе, то Господь сказал мне: "Пришло время". Нисколько не был удивлен, что в финале мы сыграли именно в Казани. Полностью верил, что победа будет нашей - даже за 52 секунды до конца шестого матча серии против "Авангарда", равно как и по ходу всей серии против "Ак Барса". Мои эмоции непередаваемы, особенно после сейва Даниила Исаева на последних секундах. Я благодарен Богу, что этот момент случился", - сказал Звягин.
