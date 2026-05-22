Тренер Звягин назвал особенным моментом реванш с "Ак Барсом" спустя 17 лет

КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Помощник главного тренера ярославского "Локомотива" Боба Хартли Сергей Звягин признался РИА Новости, что для него победа над казанским "Ак Барсом" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является особенной.