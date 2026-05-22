Путин присвоил Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств

17:42 22.05.2026 (обновлено: 17:45 22.05.2026)
Путин присвоил композитору Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств

  Владимир Путин присвоил Николаю Агутину почетное звание "Заслуженный деятель искусств России".
  • Николай Агутин является президентом ООО "Международное Артистическое Творческое Содружество Николая Агутина" в Москве.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" поэту и композитору, отцу Леонида Агутина Николаю Агутину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Агутину Николаю Петровичу - президенту общества с ограниченной ответственностью "Международное Артистическое Творческое Содружество Николая Агутина", город Москва", - говорится в документе.
