Путин присвоил Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" поэту и композитору, отцу Леонида Агутина Николаю Агутину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Агутину Николаю Петровичу - президенту общества с ограниченной ответственностью "Международное Артистическое Творческое Содружество Николая Агутина", город Москва", - говорится в документе.