Журова объяснила, зачем Азербайджан пригласил к себе сына Плющенко
16:48 22.05.2026 (обновлено: 17:48 22.05.2026)
Журова объяснила, зачем Азербайджан пригласил к себе сына Плющенко

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Светлана Журова. Архивное фото
Светлана Журова. Архивное фото
  • Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр получил паспорт Азербайджана.
  • Светлана Журова отметила, что подобные переходы спортсменов в другие страны происходят из-за высокой конкуренции в некоторых видах спорта.
  • Журова считает, что такие переходы вызывают поляризацию мнений: одни видят в этом распространение российской школы и традиций, другие — отсутствие патриотизма.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с РИА Новости отметила, что Азербайджан не стал бы без причины привлекать под свой флаг сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра.
В пятницу президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил, что сын Плющенко получил паспорт Азербайджана. Ранее источники РИА Новости сообщили, что ФФККР на заседании исполкома организации в четверг дала 13-летнему спортсмену открепление. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
Журова надеется, что ISU отреагирует на угрозы Сихарулидзе обратиться в суд
"Саша - парень совсем молодой, ему 13 лет. Перспективы видны и понятны. Азербайджан просто так не стал бы привлекать его к себе. Это уникальный случай, когда государство не вкладывало в спортсмена денег. Предъявить ему можно только: "Ну что вот он поехал?" Его отец говорил, что на данный момент Саша начинающий спортсмен, а его сверстники значительно убежали вперед", - сказала Журова.
"В ряде видов спорта, которые можно по пальцам пересчитать, - это борьба да фигурное катание, где спортсмены уходят из-за высочайшей конкуренции. Не было бы конкуренции, не было бы переходов. Это такие виды спорта, где каждый чемпионат России практически как Олимпийские игры. Если это было 15-20 лет назад, говорили, что это здорово - в каждой стране наши спортсмены, и получался чемпионат России и СССР вместе взятые", - продолжила собеседница агентства.
Олимпийская чемпионка отметила, что подобные переходы приводят к поляризации мнений. "Здравые спортсмены и люди в этом видят плюсы в виде распространения нашей школы, наших традиций и языка, внимания болельщиков. А кто-то в этом видит отсутствие патриотизма. К сожалению, будут два лагеря. Если бы это был спортсмен высочайшего уровня, который всю жизнь выступал за Россию и вдруг уехал, я бы к этому отнеслась не очень хорошо. Когда речь идет о спортсменах, которых государство не финансировало, очень сложно задать вопросы таким людям", - резюмировала Журова.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
Сихарулидзе поддержал уход сына Плющенко в Азербайджан
Фигурное катаниеСпортАзербайджанРоссияСССРЕвгений ПлющенкоСветлана ЖуроваАнтон СихарулидзеГосдума РФФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
