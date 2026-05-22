Журова объяснила, зачем Азербайджан пригласил к себе сына Плющенко

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с РИА Новости отметила, что Азербайджан не стал бы без причины привлекать под свой флаг сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра.
В пятницу президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил, что сын Плющенко получил паспорт Азербайджана. Ранее источники РИА Новости сообщили, что ФФККР на заседании исполкома организации в четверг дала 13-летнему спортсмену открепление. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
"Саша - парень совсем молодой, ему 13 лет. Перспективы видны и понятны. Азербайджан просто так не стал бы привлекать его к себе. Это уникальный случай, когда государство не вкладывало в спортсмена денег. Предъявить ему можно только: "Ну что вот он поехал?" Его отец говорил, что на данный момент Саша начинающий спортсмен, а его сверстники значительно убежали вперед", - сказала Журова.
"В ряде видов спорта, которые можно по пальцам пересчитать, - это борьба да фигурное катание, где спортсмены уходят из-за высочайшей конкуренции. Не было бы конкуренции, не было бы переходов. Это такие виды спорта, где каждый чемпионат России практически как Олимпийские игры. Если это было 15-20 лет назад, говорили, что это здорово - в каждой стране наши спортсмены, и получался чемпионат России и СССР вместе взятые", - продолжила собеседница агентства.
Олимпийская чемпионка отметила, что подобные переходы приводят к поляризации мнений. "Здравые спортсмены и люди в этом видят плюсы в виде распространения нашей школы, наших традиций и языка, внимания болельщиков. А кто-то в этом видит отсутствие патриотизма. К сожалению, будут два лагеря. Если бы это был спортсмен высочайшего уровня, который всю жизнь выступал за Россию и вдруг уехал, я бы к этому отнеслась не очень хорошо. Когда речь идет о спортсменах, которых государство не финансировало, очень сложно задать вопросы таким людям", - резюмировала Журова.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.