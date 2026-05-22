Лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков: я — рокер в глубине души

Легендарной группе "Руки Вверх!" в этом году исполняется 30 лет, а ее лидер Сергей Жуков 22 мая отмечает 50-летие. Сегодня он не только фронтмен коллектива, но и продюсер и предприниматель. В интервью РИА Новости артист вспомнил о том, как начиналась история "Руки Вверх!" и кто крышевал группу в 90-е годы, рассказал о юбилейном стадионном туре, первом за 14 лет новом альбоме и работе над второй частью фильма "Руки Вверх!", а также объяснил, почему для него бизнес — это тоже творчество. Беседовала Дарья Медведева.

— Сергей, 22 мая вы отмечаете юбилей — 50 лет. Как планируете праздновать?

— С размахом, как говорят в народе. Очень скромно — теперь уже правильный ответ. Знаете, я всегда отмечаю дни рождения очень креативно. Есть у меня такой внутренний "жучок-паучок", который все время заставляет меня делать что-то необычное. Я уже забыл, когда отмечал день рождения ужином в ресторане. Для меня всегда важно сделать что-то запоминающееся для моих родных и близких. Это достаточно узкий круг: родные, близкие, крестные, мой коллектив "Руки Вверх!", самые близкие друзья. Каждый год я придумываю что-то, что заставляет людей говорить: "Что же Жуков придумает в следующем году? Боже мой, уже было все что только можно!" Например, в один год я арендовал целый поезд, посадил всех своих близких, загрузил вагоны — там курочка, соль в коробке.

— Все в лучших традициях!

— Да, походные лучшие традиции. Мы едем в неизвестном для всех направлении, и вдруг поезд прибывает в Карелию, где нас забирает непонятный транспорт, везет в какую-то глушь. В позапрошлом году я устроил трехдневный круиз по Волге. Гости тоже не знали, куда едут, просто садились на корабль и только через четыре дня возвращались. Мне приятно делать сюрпризы. Интересно делать какие-то вещи, которые навсегда останутся в памяти. Эти обычные чревоугодные ужины нивелируются желанием принести моим близким радость. Я привык больше отдавать, чем получать, поэтому мне нравится дарить и делать что-то для других.

Первый раз в жизни, в мои юбилейные 50 лет, я решил, что мы никуда не поедем, не полетим, не покатимся, не поплывем, на космической ракете нас не запустят. Празднование впервые за долгое время пройдет в Москве. Но безусловно, это будет очень креативное мероприятие, которое будет пропитано искусством, 50-летним вайбом понимания пройденного пути и того, что осталось за спиной. Название мероприятия — "Мечты сбываются", под этой эгидой мы решили провести мой юбилей.

— В этом году у группы "Руки Вверх!" тоже юбилей — 30 лет. У вас запланированы стадионные концерты по всей России. Что готовите для поклонников? Будут ли сюрпризы?

— Да, будут сюрпризы.

— А какие?

— Дело в том, что существует удивительная история: сколько бы мы ни ездили, сколько бы раз ни приезжали, каждый раз мы должны делать новую программу. Иначе человек придет на концерт и скажет: "Ну, слушай, то же самое". Это неправильно. Что такое новая программа с точки зрения коллектива? Это сложности. Нельзя просто поменять песни местами или спеть другие. Двухчасовой концерт — это большое шоу с новой хореографией, новыми костюмами, контентными экранами, планирование всей программы и прочее. Мы профессиональные артисты, поэтому работаем серьезно. Тем более мы возим с собой всю аппаратуру: экраны, сцену, звук, свет, лазеры, криопушки — это позволяет нам быть спокойными по поводу качества на каждом концерте, мы полностью в себе уверены.

— Сколько времени шла подготовка к юбилейному туру?

— Сейчас мы пришли к юбилейному туру — тут нужно показывать еще больше. Это некое подведение итогов за эти 30 лет группы "Руки Вверх!". Это первая самая большая в нашей жизни дата, поэтому, конечно, мы готовимся. Подготовка идет с сентября прошлого года.

Мы амбициозные артисты, поэтому, готовясь к юбилейному туру, подумали, что если делать тур, то обязательно с каким-то рекордом. Мы решили, что нужно взять все самые главные и большие стадионы страны и сделать именно стадионный тур. Нам удалось взять восемь стадионов — это впервые в истории России. В течение двух месяцев каждую субботу "Руки Вверх!" дает стадионные концерты. На данный момент продано около 500 тысяч билетов — то есть полмиллиона человек абсолютно точно посмотрят шоу группы "Руки Вверх!". Мы делаем это не ради рекорда, это дань 30-летию и тому, что мы все-таки доросли до того, что можем себе позволить собирать стадионы, а не дворцы — конечно, это приятно.

В "Лужниках" даже пришлось сделать второй дополнительный день. Еще будет концерт в Санкт-Петербурге осенью, так как не было свободных летних дат, к сожалению. Для нас это и огромное испытание — каждую субботу новый стадион в новом городе. Фуры должны успеть переехать, минимум пять дней монтажа сцены, пространства, звука и света, поэтому предстоит огромная работа. Я чувствую, что после последнего концерта я, наверное, выйду, скажу: "Я — самый счастливый артист России" — и поеду в Геленджик.

— Сколько средств необходимо вложить артисту для проведения большого концерта?

— Сейчас, возможно, раскрою секрет и масштабы "трагедии" больших концертов, об этом мало кто задумывается. Технический райдер такого концерта стоит 60 миллионов рублей.

— Это райдер стадионного концерта, верно?

— Да, вы просто представьте, это только технический райдер: звук, свет, необходимые сценические сферы, постройка и так далее. Дальше уже начинается творческая часть, ее стоимость может вырасти до баснословных цифр. Я сейчас говорю больше о бизнесе, но это нужно понимать. Для многих концерт — это выйти на сцену и попеть, но, конечно, это не так. Естественно, мы стараемся к юбилею делать абсолютно уникальные решения, новые ходы и задумки — тем более что концерт будет трехчасовым.

Стадионы не самая удобная площадка для концертов по одной простой причине: некуда подвесить свет и звук, кроме сцены, все остальное — это открытое пространство. На стадионах звук распространяется по-другому, озвучить те же "Лужники", рассчитанные на 80 тысяч человек, это тоже тяжело. Это грандиозная работа. Наша техническая команда, которая работает над шоу, насчитывает более 100 человек. Что получится, мы увидим на концертах, я вас приглашаю, обязательно посмотрите, потом мы с вами еще разочек обсудим, как это было. Пока мы еще в стадии большой серьезной работы, хотя уже совсем скоро первые стадионные концерты.

— Кстати, о сюрпризах: два года назад вы помирились с Алексеем Потехиным, возможно ли, что вы снова выйдете на сцену вместе в юбилейный год группы?

— Все возможно. Вы знаете, нужно еще разочек объяснить: мы же не ругались и не ссорились с Алексеем, мы прекрасно общаемся, дружим, поздравляем друг друга с праздниками, созваниваемся, у нас есть общие дела, в том числе связанные с музыкой и авторскими правами. Леша — неотъемлемая часть группы. "Руки Вверх!" — это не только Сережа, это Леша и Сережа. Другой вопрос, нужно ли это Леше? Я всегда привожу очень классный пример: муж и жена развелись, через 20 лет к жене приходят приходят подруги и приводят ее бывшего мужа, говорят: "Пусть поживет у тебя". Она говорит: "Зачем он мне нужен? У меня новый муж, пятеро детей, любовь". А все говорят: "Да нет, классно же, пусть поживет, почему не нужно?". А бывшему мужу каково в этой ситуации? То есть желание зрителя понятно, но это определенное насилие и надо мной, и над Лешкой. Тут должно срастись и его желание, и наше. Срастется ли? Ждем вас на концертах.

— Вы назвали стоимость технического райдера, а раскройте секрет, что в вашем райдере? Возможно, есть необычные пункты?

— Чудесный вопрос. Очень часто в прессе проскакивают интересные статьи про золотые унитазы, продукты определенных сортов или десять супов "Доширак" в гримерке — это все, конечно, здорово, но на самом деле это шутки-прибаутки. Поверьте, когда вы встречаете в райдере артиста какую-нибудь невыполнимую вещь, он просто издевается. Раскрою секрет и объясню: например, артист отправляет райдер, в котором указано, что в гримерке должны стоять шесть мешков березовых дров, потом он приезжает на концерт, а дров нет, артист говорит: "Все, я отменяю концерт" — знаете почему?

— Почему?

–— Не из-за того, что в гримерке нет дров, а потому что организаторы не читали райдер артиста, понимаете?

— То есть это вопрос ответственности организаторов?

— Если бы организаторы открыли райдер, они бы позвонили и спросили, зачем артисту дрова и какие нужны. Логично же. Но люди просто не читают и думают: "Поставим воду — и нормально". Слава богу, мы все-таки не юмористы, а реалисты, поэтому в нашем райдере все очень просто — это любовь любого организатора концерта. В моей гримерке черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон — все.

— А огурцы какие?

— Просто свежие огурцы.

— И больше ничего?

— Больше ничего: ни бутербродов, ни красной икры, ни мяса, ни шашлыков — никаких излишеств. Давайте будем честны: накрыть такую поляну, расписать странный и дорогой звездный райдер — это понты. Молодые артисты, которые только-только зашли на эстраду, очень любят такие райдеры, им хочется в этом "повариться". Нормальные артисты не едят перед концертом: прыгать и петь с таким желудком очень тяжело, а если ты поешь живьем, то это просто невозможно. Если обратиться к логике, то райдер — это, конечно, технические вещи и самые элементарные бытовые предметы, без которых просто нельзя обойтись: салфетки, вода и прочее.

— Насколько я знаю, вы работаете над новым альбомом. Какие композиции в него войдут?

— Новый альбом для нас — сундучок с секретом. Группа "Руки Вверх!" могла бы не писать ничего еще 300 лет — не потому, что мы пафосные и не хотим ничего писать, а просто потому, что, как ни крути, артисты и с меньшим количеством хитов выступали по полвека и были на сцене. У группы "Руки Вверх!" 370 песен, представьте…

— Весомый багаж!

— Да, 17 альбомов. Поверьте, можно кататься до 80-90 лет, выходить на сцену и петь любимые всеми песни. Безусловно, как профессионалы мы не можем себе позволить просто взять и остановиться, на этом любой артист творчески умирает. Каждый год мы экспериментируем, делаем альбом с молодыми ребятами, придумываем классные классические дуэты — например, с Любовью Успенской.

В этот раз к 30-летию группы мы все-таки решили сделать полноценный альбом. Четырнадцать лет наши фанаты, наши слушатели ждали полноценный альбом. В него войдут 15 абсолютно новых песен — никаких перепевок, ремиксов, ремейков, дуэтов. Никаких других артистов, только Сережа Жуков и простой родной голос — это те самые "Руки Вверх!", которых все и ждут.

Нужен ли он? Это другой вопрос. Он нужен мне в первую очередь как композитору, музыканту и человеку, уважающему своих поклонников, и самим поклонникам. Но, вы знаете, есть очень удивительная вещь. Выпускаешь песню, например, в стиле старых "Руки Вверх!", наши любимые танцевальные мотивы — и половина людей в комментариях пишет: "Ой, кошмар, ну они старики, как писали в своих 90-х, так и продолжают, больше ничего не умеют". Делаешь эксперимент: модный саунд с супердиджеями, сводишь в Лондоне — пишут: "Что за ужас? Где старые "Руки Вверх!"? Нам не нужно этого нового". Где грань, как сейчас угодить всем, — непонятно.

— А кто сейчас слушает "Руки Вверх!"?

— Был бы наш слушатель нашим ровесником — ладно, но нет. Четыре поколения слушают "Руки Вверх!". Сейчас на наших концертах 20% всей аудитории — это 15-16-летние подростки. Что они там делают? Понятно, что некоторые приходят с семьей, но многие приходят сами, чуть ли не школьными классами. Это новый тренд: приходить на наши концерты, отрываться, танцевать под "Чужие губы" и петь песню "Крошка моя". Но какую музыку нужно для них написать, непонятно. Наверное, чуть более понятную для них, современную. А их мамам что нужно? Наверно, что-то в духе "Алешки".

Мы постарались сделать новый альбом разноплановым, но в то же время в стиле "Руки Вверх!". В новом альбоме — простые и понятные мелодии и тексты, истории из жизни, тот самый голос, который практически не поменялся за 30 лет, тот же драйв и харизма. Мы постарались. Я сам с нетерпением буду ждать реакции наших слушателей. Первая песня выходит 22 мая, и начнется история нового альбома "Руки Вверх!" — "Врубай на полную".

— Как называется первая песня, которая выходит 22 мая?

— Первая песня называется "Холодно". В Москве сейчас жара…

— На контрасте…

— Да, мы попробуем дать на контрасте чуть-чуть освежающего людям. Мы подумали, что будет классно, если наш альбом выйдет не сразу. Когда люди получают целый альбом, знаете, что происходит? Происходит так называемая "С-блокада": когда ты переел апельсинов и витамина С и сам покрылся коркой, как апельсин, — с песнями так же. Половина песен просто не дойдет до слушателей, они не прочувствуются так, как хочется.

Мы решили, что будем выпускать альбом синглами — каждую неделю по пятницам будет выходить одна песня из нового альбома. Люди смогут прожить все лето с музыкой "Руки Вверх!". У людей будет целая неделя для того, чтобы наслушаться вдоволь новой песней, понять, прочувствовать ее, сложить свое отношение к ней. Это интересно, это хороший эксперимент, который дает нам возможность понять отзывы людей, а не в один день получить миллионы сообщений о новом альбоме. Мы будем четко понимать: больше всего людям понравилась лирика или все ждали песен-боевиков от "Руки Вверх!". К концу нашего стадионного тура, к первому концерту в "Лужниках" 25 июля, откроется весь альбом, а до этого будут доступны семь песен.

— Если отмотать в начало: группа "Руки Вверх!" появилась в период "лихих 90-х". Вы скучаете по тому времени?

— Вы знаете, мне кажется, скучаете вы по тому времени.

— Меня тогда еще не было.

— Я и говорю, вы — молодежь. Это время настолько романтизировано молодежью!

— А вот, кстати, как вы думаете, почему?

— Запретный плод всегда сладок. Все смотрят и думают: "Вау! Были бандиты, прикольно". В смысле прикольно? Кому было прикольно — тому, кого убивали? Или тому, кого грабили или ставили на счетчик? Никому не было прикольно, честно говоря. Романтизация в фильмах, сериалах и другом искусстве — это, конечно, здорово. Но если бы все показывали по-настоящему, поверьте мне, это абсолютно не прикольно. Мы как раз жили в тот период, когда происходила вся эта "перестройка", — перекраивалось все.

Кстати, в нашем фильме мы показали свою личную историю. В 1998 году мы поехали в огромный тур, объездили 20 или 25 больших Дворцов спорта. У нас вся "Газель" была завалена деньгами, это были огромные черные мешки для мусора с деньгами. Раньше же не было банковских карт, только наличные. Мы едем, как кощеи, которые над златом чахнут: "Вау! Мы столько заработали" — и тут звонят, представляете, и говорят: "Ребята, вы можете где-то быстро попытаться поменять деньги? Иначе через час все, что у вас в машине, превратится в 100 долларов". В результате мы потеряли все за одну секунду, как и вся наша страна в тот момент. Прикольно ли это — 90-е? Ну, не знаю.

Мы же прошли еще и 80-е годы, я еще со времен Чумака и Кашпировского, всех бразильских сериалов, понимаете? Я видел все это и впитывал. Это не романтика, это мое детство: где-то мы выживали, где-то мы кайфовали. Нужно признать, что мы стали популярными в 90-е, естественно, я буду благодарен тому времени. Но с оговоркой: если оглядываться на все, что было вокруг, это было не просто, это было тяжело.

— У группы "Руки Вверх!" в те годы была своя "крыша"? Кто крышевал "Руки Вверх!"?

— Рома крышевал "Руки Вверх!". Раньше говорили: "Ромку знаешь? А Коляна знаешь?". Крышевали по районам: были "солнцевские", "ореховские" и так далее. Мы жили в Орехово-Борисово, поэтому у нас были "ореховские". У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно. Но через год работы он уже был главным фанатом "Руки Вверх!", сидел плакал под песню "Лишь о тебе мечтая" и говорил: "Как ты это делаешь вообще?" Становилось понятно, что это тоже люди. Обычный паренек, который в системе координат того времени просто оказался на одном месте, а мы — на другом. От этого его человечность не меняется, но, к сожалению, его судьба такова, а то, что он натворил, не отменишь.

Слава богу, мы артисты, а не бизнесмены, потому что предпринимателям в то время больше доставалось. Понятное дело, что у нас была большая популярность, но все равно нам многое сходило с рук.

— Музыкальный продюсер Андрей Разин называл группу "Руки Вверх!" реинкарнацией "Ласкового мая". Вы ощущали сходство с Юрой Шатуновым?

— Я думаю, он говорил не про сходство. Я помню этот момент. Мы были в Ставрополе, Разин пригласил нас к себе в дом. Мы пришли и подумали: "У него целый дом свой!" У меня квартира в Димитровграде была всего 38 квадратных метров, где я прожил всю свою жизнь. Мы с Лешей снимали комнатку, а тут целый дом. Разин показывал нам дом, где были репетиционный зал, гостиная, банкетный зал, и рассказывал, что здесь они с ребятами из "Ласкового мая" творят. Мы поднялись наверх, там были собраны пластинки и кассеты, Разин сказал: "Сереж, я думаю, что вы — второй "Ласковый май", только этого поколения, это такая же любовь зрителя, такие же стадионы. Я смотрю за вами и думаю, как будто судьба повторяется". Я ему говорю: "Мне приятно, спасибо". А я чего, еще совсем молодой, начинающий.

Уже потом мы познакомились с Юрой, и я прикоснулся к легенде. Мы не дружили, конечно, только виделись на концертах, в гримерках. Уход Юры стал концом легенды для нашей страны. Мне кажется, по масштабу он второй после Цоя. Коллектив "Ласковый май" был главным музыкальным проектом нашей страны того времени, который до сих пор в сердцах любого человека. Я никогда не оценивал "Ласковый май" с негативной точки зрения, а наоборот — восхищался. Правда, восьми составов у "Руки Вверх!" не было, до этого мы еще не дожили, но кто знает?

— В июне исполнится четыре года, как не стало Юры Шатунова. Исполните ли его песни на своих концертах?

— Я перепел песню Юры, потому что она для меня очень важна: это песня из моего детства про мою первую неразделенную любовь, я под нее плакал, когда был в Димитровграде. Я сделал ее очень интересно, современно и исполнил на концерте в "Лужниках". Удивительно, но это не та реакция, которую я ожидал. Надо отметить, что я делаю это как дань уважения к Юрке. Это просто мое желание, чтобы он это услышал там, улыбнулся и порадовался. Я же это не выпускал, не продавал, не делал альбомом. Я просто попросил зрителей на концерте поддержать и вспомнить о Юре. Буду ли я вставлять эти песни в программу — нет. Буду ли я перепевать песни "Ласкового мая" — конечно, нет, это и не нужно, и неправильно. Был ли такой опыт и был ли он прекрасен — да. Но одни зрители все равно сказали: "Зачем петь чужие песни?". Другие сказали: "Круче Юры все равно никто не споет". Но я их тоже понимаю.

Всегда нужно 30 раз подумать, когда дело касается перепевок хитов и каверов. Я всегда говорю тем, кто переделывает песни "Руки Вверх!": "Самое главное — не испортить". Та любовь зрителей к оригиналам песен, с которыми они жили, которые стали для них родными, настолько сильна, что эти песни в чужом исполнении режут прямо по сердцу. Надо быть аккуратным в этом вопросе. Я очень трепетно к этому отношусь и не всем разрешаю перепевать наши песни.

— Кстати, недавно Shaman перепел вашего "Алешку". В своих соцсетях вы написали, что "эта версия вам зашла".

— Да. Мне вообще понравились все версии из этой программы ("ДОстояние Республики. 2000-е". — Прим. ред.). Я бы не сказал, что выступление Shaman было для меня номером один в этой программе, там спела и прекрасная Полина Гагарина. Не буду кого-то выделять. Все было прекрасно. Это новое классное и интересное прочтение наших песен. Shaman — безусловно, очень обсуждаемый человек и артист, даже с точки зрения медийного пространства. Это не обошло и наших фанатов, естественно, все начали это обсуждать.

— Некоторые возмутились…

— Безусловно, был и негатив, и позитив. Нужно отдать должное — это классное прочтение песни, хорошая и драйвовая роковая музыка. Учитывая, что я рокер в глубине души, мне это очень понравилось, поэтому я и написал: "Ярослав, это было круто".

— Не хотите записать дуэт с Ярославом?

— Нет.

— Нет? Почему?

— Я не хочу ни с кем дуэтов. Я хочу многое написать сам.

— А если будет такой запрос?

— Опять же, почему бы и нет? Но я считаю, что это должно быть выстрадано, должно быть обоим артистам и слушателям очень нужно. Когда такой запрос со всех сторон сложится, почему нет?

— Два года назад вышел биографический фильм "Руки Вверх!". Когда планируется выход второй части фильма?

— Фильм "Руки Вверх!" — удивительная история по нескольким причинам. Первая причина — это первый байопик, первая история про музыкальную группу при живом артисте. Если мы посмотрим любые западные аналоги: про Фредди Меркьюри, Майкла Джексона и других — это фильмы об ушедших артистах. Именно поэтому наша история и воспринимается по-другому: там интересно покопаться, узнать какие-то вещи, порой не очень приятные для самого артиста.

Когда мне предложили создать фильм, я сказал: "Вы серьезно? Я даже книгу-автобиографию не пишу, зачем при жизни что-то писать? Это же как-то странно. У меня еще столько впереди, зачем пустые главы там оставлять?". Потом мы поняли, что это не байопик, это кино про меня и людей, которые шли со мной рука об руку на протяжении этих 30 лет. Это история про всех нас. Когда зритель приходит в кинотеатр, начинает смотреть историю Леши и Сережи и понимает, что он жил в такой же комнатушке, по утрам ездил на таком же трамвае — то есть он проживает эту историю вместе с нами, как будто бы мы ему подкинули маленькую машинку времени на эти два часа. Это настолько круто подействовало, что "Руки Вверх!" вошел в топ-10 фильмов 2024 года и почти достиг миллиардной отметки выручки. Фильм пересматривали по три-четыре раза, водили в кинотеатры бабушек, племянников — это было так приятно и трогательно, что захотелось продолжить историю.

— О чем расскажет зрителям вторая часть?

— Теперь у нас следующий рекорд — это первое в истории продолжение байопика, такого тоже никто не делал. Мы решили сделать этот фильм отдельной историей. Очень жду всех в кинотеатрах в октябре (вторая часть фильма "Руки Вверх!" выходит в прокат 15 октября. — Прим. ред.). Съемки уже идут полным ходом, получается очень трогательно. Если в первой части мы рассказывали про группу и ее становление, то вторая часть — это все-таки история о любви. Это душа, семья, внутренние трагедии и то, на что мы пошли, преодолевая себя, — мы решили приоткрыть завесу тайны, о которой никто не знает. Мне кажется, что это откровение должно сыграть нам добрую службу: люди увидят совсем других ребят и поймут, что "Руки Вверх!" — это не только девчонки и юбчонки, есть целая другая планета, которую мы хотим открыть.

— Вы известны не только как артист, но и как предприниматель. В прошлом году вы запатентовали "Бабайку" в ответ на Лабубу. Пока я не видела эти товары. Когда игрушки и детские товары появятся в продаже?

— Ну и слава богу, что не видели. Хоть я и бизнесмен, но все равно творческий. Все мои бизнесы связаны с искусством: и рестораторские проекты, и кондитерская моей супруги, и продюсирование фильмов и сериалов, и работа по созданию мюзиклов и музыкальных спектаклей. Я не хочу соревноваться с бизнесменами, которые продают нефть или что-то строят.

— Хотя вам тоже предлагали!

— Да, предлагали, но я никогда туда не пойду и продолжу делать что-то творческое. Спасибо, что сказали про "Бабайку". "Бабайка" — это тоже творческая история. Информация об этом проекте перешла в плоскость игрушек, а на самом деле "Бабайка" — это большой и серьезный фильм, который мы готовим к производству, это полный метр. Это наш достойный ответ тому, что происходит в кинобизнесе. Вы понимаете, количество имеющихся сказок ограничено, можно сколько угодно переснимать старые сказки, но что потом? Люди через какое-то время начнут понимать, что не хватает новых героев. Я видел много раз и "Снежную королеву", и "Буратино", и "Старика Хоттабыча" — все про них читал и знаю. Не появился современный русский герой. Историю про Алису Селезневу переделали, но новая Алиса не появилась. Мы придумали Бабайку, нашего русского Бабайку. Как выглядит Бабайка?

— Наверное, страшненький персонаж…

— Вот видите! Самое интересное — у каждого человека Бабайка свой. Мы придумали историю про детей, бабаек и мир страхов, но, к сожалению, столкнулись, с определенными трудностями. Уже два года мы пытаемся, подаем заявки на поддержку, пока не получается, но мы уверены, что через какое-то время все получится и мы сможем сделать это большое кино. Хочется, чтобы появился свой новый герой, чтобы мы могли им гордиться.

Историей про Бабайку мы хотим научить тому, что страхи бывают разными — например, страх обжечься о чайник — хороший, а сидеть в темной комнате и бояться включить свет — глупый страх, это надуманная история бабушек, которые говорили, что бабайка тебя утащит или укусит за бочок. Мы хотим научить людей бояться того, чего стоит опасаться, чтобы они шли по жизни уверенно и верили в себя. Поэтому до встречи на больших экранах.

— То есть сначала появится фильм, а потом и товары на прилавках?