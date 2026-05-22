Жуков оценил кавер на песню "Алешка" в исполнении Shaman

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков назвал кавер на песню "Алешка" в исполнении заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) классным прочтением хита и драйвовой роковой музыкой.
Shaman представил свою версию легендарной песни "Руки Вверх!" - "Алешка" в рамках программы "ДОстояние РЕспублики". Жуков в своих соцсетях положительно отреагировал на кавер и поблагодарил артиста.
"Нужно отдать должное - это классное прочтение песни, хорошая и драйвовая роковая музыка. Учитывая, что я рокер в глубине души, мне это очень понравилось, поэтому я и написал: "Ярослав, это было круто", - сказал он в интервью РИА Новости, говоря о песне "Алешка" в исполнении Shaman.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.