Сергей Жуков назвал изощренные позиции в райдерах артистов понтами

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости назвал понтами изощренные и дорогостоящие позиции в райдерах артистов, отметив, что в райдере должны быть прописаны вещи, без которых нельзя обойтись.
В этом году группа "Руки Вверх!" отмечает юбилей - 30 лет, а фронтмену коллектива Сергею Жукову 22 мая исполняется 50 лет.
"Давайте будем честны: накрыть такую поляну, расписать странный и дорогой звездный райдер - это понты. Молодые артисты, которые только-только зашли на эстраду, очень любят такие райдеры, им хочется в этом "повариться", - сказал он, комментируя необычные позиции в райдерах артистов.
Жуков добавил, что вписывать в райдер изысканные блюда нет никакого смысла, так как зачастую артисты не едят перед концертом, с полным желудком невозможно выступать на сцене и тем более петь вживую.
"Если обратиться к логике, то райдер - это, конечно, технические вещи и самые элементарные бытовые предметы, без которых просто нельзя обойтись: салфетки, вода и прочее", - уточнил музыкант.
"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.
После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоубизнес.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
