Рейтинг@Mail.ru
Сергей Жуков раскрыл райдер группы "Руки Вверх!" - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:48 22.05.2026
Сергей Жуков раскрыл райдер группы "Руки Вверх!"

Жуков назвал райдер группы «Руки Вверх!» мечтой любого организатора концертов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИнтервью лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова агентству РИА Новости
Интервью лидера группы Руки Вверх! Сергея Жукова агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Интервью лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова агентству РИА Новости . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Жуков назвал райдер группы "Руки Вверх!" мечтой любого организатора концертов.
  • В райдере группы "Руки Вверх!" указаны черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости назвал райдер коллектива мечтой любого организатора концертов, в гримерке коллектива должны быть черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон.
В этом году группа "Руки Вверх!" отмечает юбилей - 30 лет, а фронтмену коллектива Сергею Жукову 22 мая исполняется 50 лет.
Лидер группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Сергей Жуков рассказал, кто крышевал группу "Руки Вверх!" в 90-е годы
Вчера, 04:20
"В нашем райдере все очень просто - это любовь любого организатора концерта. В моей гримерке черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон - все", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что входит в райдер группы "Руки Вверх!".
Артист уточнил, что огурцы он предпочитает свежие.
"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.
После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоубизнес.
Солист группы Руки вверх! Сергей Жуков выступает на своем концерте Лужники на бис! - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Жуков рассказал, как группа "Руки Вверх!" потеряла заработанные деньги
Вчера, 09:02
 
КультураОбществоСергей ЖуковАлексей ПотехинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала