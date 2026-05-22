Сергей Жуков раскрыл райдер группы "Руки Вверх!"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости назвал райдер коллектива мечтой любого организатора концертов, в гримерке коллектива должны быть черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон.

В этом году группа "Руки Вверх!" отмечает юбилей - 30 лет, а фронтмену коллектива Сергею Жукову 22 мая исполняется 50 лет.

"В нашем райдере все очень просто - это любовь любого организатора концерта. В моей гримерке черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон - все", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что входит в райдер группы "Руки Вверх!".

Артист уточнил, что огурцы он предпочитает свежие.

"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным . Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.