В Донецке четыре мирных жителя пострадали от ночной атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке четыре мирных жителя пострадали от ночной атаки БПЛА ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
- Повреждены жилые дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах.
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя Донецка ранены в результате ночной атаки БПЛА ВСУ по Петровскому и Калининскому районам, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате ночной атаки ударными БПЛА в Петровском и Калининском районе от действий преступного киевского режима пострадали четыре мирных жителя", - сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.
Глава города добавил, что вследствие атаки вражеских БПЛА повреждены жилые дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах.