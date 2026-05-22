Рейтинг@Mail.ru
"Выхода нет". В Киеве раскрыли, что Трамп может сделать с Зеленским - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 22.05.2026 (обновлено: 18:09 22.05.2026)
"Выхода нет". В Киеве раскрыли, что Трамп может сделать с Зеленским

Соскин: Зеленского ждут последствия коррупционного скандала с Ермаком

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Зеленского ждут тяжелые последствия коррупционного скандала с экс-главой его офиса Андреем Ермаком.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут тяжелые последствия коррупционного скандала с экс-главой его офиса Андреем Ермаком, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Зеленский не понимает, что у него нет выхода после произошедшего с Ермаком. К тому же, на него подали в суд Миндич и Цукерман по поводу санкций. Я хочу посмотреть тогда на Зеленского. Ему же выдадут волчий билет, он не понимает? Причем на мировом уровне он будет как изгой. Ему это не объяснил никто. Только первую часть объяснили, как деньги пилить, а что с ним сделают с волчьим билетом, этого ему еще никто не рассказал. <…> Если Трамп хотел убрать Зеленского, надо было убирать. А то мира нет, а он остался", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Он террорист!" В Раде пришли в ужас от новой угрозы Зеленского
Вчера, 16:20
В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, посетовал, что таких средств у него нет, и добавил, что его защита будет подавать апелляцию.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что деньги для выплаты залога были собраны под давлением Владимира Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет ВАКС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Сошел с ума": в США обратились к Зеленскому после решения по Ермаку
19 мая, 06:04
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала