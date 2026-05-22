"Выхода нет". В Киеве раскрыли, что Трамп может сделать с Зеленским

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут тяжелые последствия коррупционного скандала с экс-главой его офиса Андреем Ермаком, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский не понимает, что у него нет выхода после произошедшего с Ермаком. К тому же, на него подали в суд Миндич и Цукерман по поводу санкций. Я хочу посмотреть тогда на Зеленского. Ему же выдадут волчий билет, он не понимает? Причем на мировом уровне он будет как изгой. Ему это не объяснил никто. Только первую часть объяснили, как деньги пилить, а что с ним сделают с волчьим билетом, этого ему еще никто не рассказал. <…> Если Трамп хотел убрать Зеленского, надо было убирать. А то мира нет, а он остался", — сказал он.
В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, посетовал, что таких средств у него нет, и добавил, что его защита будет подавать апелляцию.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что деньги для выплаты залога были собраны под давлением Владимира Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет ВАКС.