Анохин: в Смоленске провели выездное заседание комитета Госдумы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смоленск стал площадкой для выездного заседания Комитета Государственной думы по молодежной политике, на нем обсудили вопросы демографии, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Забота о семьях – наш ключевой приоритет. Считаю, что именно от эффективности принимаемых решений в вопросах демографии зависит будущее региона и государства. В Смоленской области системно занимаемся поддержкой семей. Реализуем программу повышения рождаемости, которая включает более 70 мероприятий. В области действует 115 мер поддержки семей, которые получают более 400 тысяч человек", – написал в своем канале в мессенджере "Макс" Анохин.

Он отметил, что для молодежи важно не только принять решение о создании семьи, но и быть уверенными в завтрашнем дне.

"Поэтому развиваем меры, позволяющие совмещать учебу, работу и воспитание детей. В образовательных учреждениях действуют гибкие форматы обучения, предусмотрены семейные блоки в общежитиях, студентам с детьми предоставляются льготы", – сказал Анохин.

В регионе развивается инфраструктура: строятся детские сады, расширяется сеть дошкольных учреждений, повышается качество и доступность медицинской помощи. В том числе обеспечивается возможность прохождения процедуры ЭКО, развивается система сопровождения будущих мам и оказывается психологическая поддержка родителям.